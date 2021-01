Rezort práce chce odložiť povinnosť zaplatiť poistné do 30. júna

Bratislava 26. januára (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR by chcelo opäť odložiť povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie. Odklad odvedenia poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za obdobie január 2021, navrhuje do 30. júna. Vyplýva to z materiálu z dielne rezortu práce, ktorý v stredu (27. 1.) prerokuje vláda.



"Táto výnimka sa bude týkať zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac," spresňuje rezort v materiáli.



Ak vláda návrh ministerstva práce schváli, odklad sa bude týkať aj platenia povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktoré povinne platí zamestnávateľ za pracovníka vykonávajúceho rizikovú prácu.



Cieľom ďalšieho odkladania zaplatenia poistného je zmiernenie ekonomických dosahov na odvádzateľov poistného v dôsledku krízovej situácie spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19. Odloženie povinnosti zaplatenia poistného sa dotkne povinne nemocensky poistených a povinne dôchodkovo poistených SZČO a zamestnávateľov. V materiáli rezort zdôraznil, že poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, musí zamestnávateľ aj naďalej odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.