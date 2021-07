Rezort práce chce vniesť poriadok do oblasti sociálneho podnikania

Bratislava 13. júla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, tento týždeň ju predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Právna forma má podľa rezortu vniesť do tejto oblasti poriadok v zmysle ustálenia pojmov a regulácie. Takisto má odstrániť prekážky, ktoré rozvoju a posilneniu sociálnej ekonomiky bránia, ako aj dotvoriť systém podpory pre podniky sociálnej ekonomiky. Vyplýva to z materiálu zverejneného na portáli slov-lex.sk.



Návrh zákona prináša napríklad spresnenie definície znevýhodnenej osoby, ktorá nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie, ktoré znižuje jej telesné, duševné či zmyslové schopnosti a ktoré jej bráni zapojiť sa do pracovného života. Ustanovenie má spresniť spôsob preukazovania takéhoto znevýhodnenia, a to na základe lekárskeho posudku a tzv. epikrízy zdravotného stavu.



V legislatíve sa tiež navrhuje vymedziť, že za znevýhodnenú osobu sa nebude považovať poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku ani výsluhového dôchodku. Túto zmenu navrhuje rezort preto, lebo sociálne podniky podľa ich mienky vytvárajú medzitrh práce pre znevýhodnené a zraniteľné osoby, ktoré sa ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce. "U fyzickej osoby, ktorá dosiahla dôchodkový vek, sa predpokladá, že ide na zaslúžený odpočinok po odpracovaných rokoch, avšak stále sa môže kedykoľvek zamestnať na otvorenom pracovnom trhu," poznamenal rezort v materiáli.



Rezort takisto navrhol rozšíriť výnimky pre odklad splnenia niektorých podmienok stanovených pre registrované sociálne podniky počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.



Novela má ošetriť aj fungovanie rodinných podnikov, podľa rezortu pri nich treba upraviť zákonnú normu predovšetkým s dôrazom na vymedzenie znakov, medzi ktorými je existencia rodinných väzieb. "Tieto väzby sú pre rodinný podnik zásadné z pohľadu jeho vnútorného fungovania a prirodzene tak i z pohľadu dosahovania cieľov v podnikaní," vysvetlil rezort. Rodinný podnik podľa neho neplní len cieľ realizácie podnikateľskej činnosti so zámerom tvorby zisku, ale má aj vyšší zámer s cieľom kultivácie a rozvoja rodinného prostredia.



Medzirezortné pripomienkové konanie má trvať do 30. júla. Rezort navrhuje účinnosť zákona od Nového roka, pri niektorých častiach od júla 2022.