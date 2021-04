Rezort práce chce ženám odstrániť bariéry pri vstupe na pracovný trh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. apríla (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR iniciovalo niekoľko projektov, ktoré majú pomôcť odstrániť bariéry pre ženy pri vstupe na pracovný trh. Ide napríklad o projekt Rodová rovnosť na pracovisku, ale aj o Stratégiu rovnosti žien a mužov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu práce Michaela Slivková Kirňaková v reakcii na odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) smerom k Slovensku.Slovensko už začalo realizovať národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku. Jeho cieľom je prispieť k vytvoreniu takých systémových opatrení, ktoré pomôžu zosúladiť rodinný a pracovný život žien a uľahčiť ich návrat z materskej dovolenky na trh práce.priblížila Slivková Kirňaková.Odstrániť bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú pri vstupe na pracovný trh, má pomôcť aj navrhovaná Stratégia rovnosti žien a mužov a príslušný akčný plán z dielne MPSVR.poznamenala hovorkyňa.Návrh stratégie okrem iného uvádza, že medzi najefektívnejšie nástroje zosúlaďovania rodinného a pracovného života patrí aj dostupná formálna starostlivosť o deti v predškolskom veku. Tiež konštatuje, že opatrenia na zosúlaďovanie práce a rodiny by mali podporovať mužov v ich väčšej účasti v starostlivosti o závislé osoby a zároveň by mali smerovať k tomu, aby ženy a muži využívali možnosti na zosúladenie práce a rodiny a ich rozhodnutie bolo výsledkom slobodnej partnerskej dohody, nie stereotypných predstáv o usporiadaní povinností v partnerstve. Podpora aktívneho života matiek aj počas materskej a rodičovskej dovolenky a aktivity, ktoré podporia ženy k využitiu talentov a schopností vo svojej komunite, uľahčujú neskôr návrat na pracovný trh.Akčný plán podľa hovorkyne reflektuje tieto skutočnosti a ako niektoré úlohy na odstránenie bariér žien na zaradenie sa do pracovného trhu obsahuje aj právny nárok na miesto v obecnej materskej škole od troch rokov a podporu poskytovania ranej starostlivosti pre deti do troch rokov.V oblasti politiky zamestnanosti zároveň plánuje ministerstvo v súlade s programovým vyhlásením vlády prijímať opatrenia, ktoré prispejú aj k zvýšeniu zamestnanosti Rómov.dodala hovorkyňa rezortu práce.OECD vo svojej správe, ktorú zverejnila v polovici apríla, analyzuje slabosti a problémy ekonomík členských štátov, ktoré existovali už pred pandémiou, aj tie, ktoré pandémia priniesla a ponúka vládam rady, ako využiť aktuálnu situáciu na fundamentálny reset. Odporúčania OECD na adresu Slovenska hovoria aj o podpore vzdelávania, inovácií, obmedzení bariér pri vstupe na pracovný trh pre ženy či marginalizované skupiny, ale napríklad aj o zvýšení efektivity verejného sektora.