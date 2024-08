Rezort práce chce zlepšiť podmienky pre výkon práce náhradných rodičov

Bratislava 20. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce zaviesť nové podporné nástroje na zlepšenie podmienok výkonu práce profesionálnych náhradných rodičov a starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu novely zákona o profesionálnych náhradných rodičoch, ktorý ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



"Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súlade so záväzkom z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky špecifickú pozornosť bude venovať ohrozeným deťom a ich rodinám. Je potrebné pokračovať v deinštitucionalizácii systému náhradnej starostlivosti, v posilňovaní sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zvýšiť ich kvalitu," uviedlo MPSVR vo vlastnom materiáli.



Doplnilo, že ďalším zámerom novely zákona je vymedziť niektoré ustanovenia na základe podnetov z praxe profesionálnych náhradných rodičov a centier pre deti a rodiny ako zamestnávateľov. Okrem toho by mal návrh aj zosúladiť ustanovenia upravujúce predpoklad bezúhonnosti so zákonom o registri trestov.



Pripravovaný návrh by sa mal dostať do medzirezortného pripomienkového konania v októbri alebo novembri tohto roka.