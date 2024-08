Rezort práce chce zmeniť podmienky používania služobných áut

Bratislava 21. augusta (TASR) - Podmienky na používanie motorového vozidla, ktoré zamestnanec využíva počas pracovnej cesty, sa zmenia. Týka sa to najmä preukázania a úhrady výdavkov za spotrebované pohonné látky či nabíjania elektrovozidiel a plug-in hybridných vozidiel. Vyplýva to z návrhu zákona o cestovných náhradách, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) a vláda ho v stredu schválila.



"Z dôvodu opakujúcich sa požiadaviek z praxe a s cieľom spresnenia práv zamestnanca a povinností zamestnávateľa sa navrhuje spresniť právnu úpravu používania cestného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, pokiaľ ide o preukázanie a úhradu výdavkov, ktoré sa týkajú pohonných látok, a zaviesť tam, kde je to potrebné, osobitné pravidlá pre elektrovozidlá a plug-in hybridné vozidlá," uviedlo MPSVR v dôvodovej správe.



Rezort doplnil, že v prípade elektrovozidiel, ktoré sú nabíjané elektrickou energiou, sa za doklad o kúpe bude považovať aj blok z nabíjacej stanice alebo od dodávateľa tejto energie. Novela zákona navrhuje tiež zvýšiť spotrebu týchto vozidiel na 20 % pre jazdu po rýchlostnej ceste a diaľnici.



Pri plug-in hybridných vozidlách chce rezort práce upraviť postup výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky, ktoré sa získavajú nabíjaním z elektrickej siete.



Návrh zákona by mal platiť od 1. decembra 2024.