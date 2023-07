Rezort práce chce zníženie mzdového rozdielu medzi mužmi a ženami

Bratislava 28. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. Projekt s názvom Reducing Gender Pay Gap má znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov a vytvoriť systém, ktorý tieto rozdiely odstráni. Ide o výsledok bilaterálnej spolupráce zástupcov z rezortu práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Národného inšpektorátu práce SR spolu so skupinou islandských odborníkov. V piatok o tom informovala hovorkyňa MPSVR SR Kristína Korenková.



V marci tohto roka sa zahraniční odborníci s expertným tímom stretli počas pracovnej cesty na Island. Expertný tím využil poznatky islandskej praxe a vypracoval odporúčania, ktoré majú podporiť rovnosť odmeňovania. Relevantné inštitúcie postupne tieto odporúčania zavádzajú do praxe. Projekt je financovaný z Fondu pre bilaterálne vzťahy z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.



"Vnímame, že na trhu práce dlhodobo pretrvávajú rozdiely v mzdovom ohodnotení žien a mužov. Práve matky sú tie, ktoré rozdielne mzdové ohodnotenie pociťujú najviac. Preto je našou snahou nájsť efektívne riešenie pre znižovanie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi a z dlhodobého hľadiska jeho úplné odstránenie," uviedla riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí MPSVR SR Veronika Čábi.



Na workshope prezentovali systém certifikácie, príklady z praxe a podporné služby, ktoré poskytujú spoločnosti pôsobiace v danej oblasti. V prípade, ak spoločnosti na Islande zamestnávajú od 25 do 50 zamestnancov, môžu si zvoliť jednoduchší systém certifikácie, ktorý realizuje priamo partner projektu Directorate of Equality. Nezávislý audit, teda zložitejšia forma certifikácie, je povinný pre spoločnosti, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov.



Expertný tím sa stretol so zástupcami univerzity v Reykjavíku, zástupcami samospráv, odborov, mimovládnej organizácie a Úradu vlády Islandu. Návrh opatrení a riešení rozdielu v odmeňovaní medzi ženami a mužmi je aj jedným z cieľov Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na roky 2021 - 2027.