Rezort práce chce zrušiť krátenie všetkých opatrovateľských príspevkov

Bratislava 24. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce zrušiť krátenie všetkých opatrovateľských príspevkov na základe príjmov odkázanej osoby. Opatrenie, ktoré krátilo opatrovateľské príspevky pre ľudí v dôchodkovom veku, bolo schválené ešte v roku 2022 za bývalej vládnej koalície. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Po prvýkrát v histórii sa ruší krátenie všetkých opatrovateľských príspevkov bez ohľadu na príjem odkázanej osoby a bez ohľadu na to, či opatrovateľ je v ekonomicky aktívnom veku alebo v dôchodkovom veku," uviedol Tomáš.



Doplnil, že toto opatrenie bude súčasťou novely zákona o sociálnych službách, ktorá je aktuálne v parlamente. Tomáš očakáva, že novela zákona bude v októbri poslancami Národnej rady (NR) SR schválená a nadobudne účinnosť od 1. decembra 2024. Celkovo na opatrovateľské príspevky štát prispeje 30 miliónov eur.



"Je to historický počin, pretože doteraz, ako som povedal, boli vždy od roku 2009 tieto príspevky krátené v prípade opatrovateľov v ekonomicky aktívnom veku. Stále samozrejme treba poznamenať, že opatrovateľské príspevky sa krátia aj na základe príjmu opatrovateľov ako takých, ale tam na základe spomínaného zákona sa zvýšila hranica príjmu, na základe ktorého sa to celé posudzuje z dva- na 2,5-násobok životného minima, čiže došlo k zvýhodneniu týchto opatrovateľov," spresnil šéf rezortu.



Novela zároveň podľa neho prináša aj ďalšie pozitívne správy pre zdravotne znevýhodnených ľudí. Jednou z nich je zdvojnásobenie opatrovateľského príspevku v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa zo 100 na 200 eur. Ďalej zlepšiť by sa mal aj systém odľahčovacej služby, po novom tak budú mať rodičia nárok na 30 dní v roku na využitie pobytovej služby. Pri ambulantnej a terénnej domácej opatrovateľskej službe to bude 360 hodín ročne. Rozšíriť by sa mal tiež počet hodín domácej opatrovateľskej služby, a to z osem na 40 hodín mesačne, pričom opatrovateľ o svoj príspevok nepríde.



Tomáš dodal, že do sociálnych služieb pôjde do konca tohto roka a na ten budúci o 170 miliónov eur naviac, pričom na financovanie odľahčovacej služby pôjde 100 miliónov eur z eurofondov a 26 miliónov eur plánuje MPSVR investovať do zariadení sociálnych služieb.