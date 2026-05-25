Rezort práce chystá zákon proti fiktívnym náhradným starostlivostiam

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Do medzirezortného pripomienkového konania chce zákon predložiť do konca júna, platiť by mal od 1. januára 2027.

Bratislava 25. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje balík zákonov, vďaka ktorému bude možné riešiť fiktívne náhradné starostlivosti, špekulácie so sirotskými dôchodkami a vyplácanie prídavkov na deti zamestnancom z tretích krajín, ktorých deti nežijú v SR. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD). Do medzirezortného pripomienkového konania chce zákon predložiť do konca júna, platiť by mal od 1. januára 2027. V balíku bude aj už avizované odoberanie prídavkov na deti za záškoláctvo.

Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby mal súd všetky fakty o rodine ešte predtým, ako rozhodne o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Zároveň má sociálno-právna kuratela každé tri mesiace preverovať, či náhradná starostlivosť v konkrétnej rodine plní svoj účel a či nie je fiktívna. Ak zistí nedostatky, prvé tri mesiace sa príspevok pre rodiča aj príspevok na dieťa bude krátiť na 50 %. Ak sa po troch mesiacoch situácia nezlepší alebo kuratela zistí fiktívnosť náhradnej starostlivosti, okamžite podá návrh na súd na zrušenie náhradnej starostlivosti a pozastaví vyplácanie dávok až do jeho rozhodnutia.

Kontroly sa majú týkať aj všetkých rodín, v ktorých sú deti zverené do náhradnej starostlivosti v súčasnosti. Na Slovensku je podľa ministra takýchto detí asi 9000, najviac v okresoch Trebišov, Michalovce a Rožňava, v ktorých má vysoké zastúpenie rómska komunita.

Ďalšie zneužívanie sociálneho systému sa týka sirotských dôchodkov. „Pokiaľ sa otec prihlási k dieťaťu, štát ho za otca uzná. No často sa stáva, že deti sa prihlásia na toho najstaršieho alebo najchorejšieho človeka. A potom po jeho úmrtí sa, samozrejme, poberajú sirotské dôchodky, v priemere 233 eur,“ priblížil Tomáš. O opatreniach ešte rezort diskutuje, podľa ministra by sa v opodstatnených prípadoch mohol vyžadovať test otcovstva.

Ďalšie opatrenie, zatiaľ nešpecifikované, sa má týkať vyplácania prídavkov na deti zamestnancom z tretích krajín. „Milión eur mesačne vyplácame na prídavky na deti ľuďom z tretích krajín, ktorých deti tu ani nežijú. Takže aj tu musíme pristúpiť k nejakým opatreniam,“ avizoval minister.
