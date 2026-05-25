Rezort práce chystá zákon proti fiktívnym náhradným starostlivostiam
Do medzirezortného pripomienkového konania chce zákon predložiť do konca júna, platiť by mal od 1. januára 2027.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje balík zákonov, vďaka ktorému bude možné riešiť fiktívne náhradné starostlivosti, špekulácie so sirotskými dôchodkami a vyplácanie prídavkov na deti zamestnancom z tretích krajín, ktorých deti nežijú v SR. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD). Do medzirezortného pripomienkového konania chce zákon predložiť do konca júna, platiť by mal od 1. januára 2027. V balíku bude aj už avizované odoberanie prídavkov na deti za záškoláctvo.
Nové pravidlá majú zabezpečiť, aby mal súd všetky fakty o rodine ešte predtým, ako rozhodne o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Zároveň má sociálno-právna kuratela každé tri mesiace preverovať, či náhradná starostlivosť v konkrétnej rodine plní svoj účel a či nie je fiktívna. Ak zistí nedostatky, prvé tri mesiace sa príspevok pre rodiča aj príspevok na dieťa bude krátiť na 50 %. Ak sa po troch mesiacoch situácia nezlepší alebo kuratela zistí fiktívnosť náhradnej starostlivosti, okamžite podá návrh na súd na zrušenie náhradnej starostlivosti a pozastaví vyplácanie dávok až do jeho rozhodnutia.
Kontroly sa majú týkať aj všetkých rodín, v ktorých sú deti zverené do náhradnej starostlivosti v súčasnosti. Na Slovensku je podľa ministra takýchto detí asi 9000, najviac v okresoch Trebišov, Michalovce a Rožňava, v ktorých má vysoké zastúpenie rómska komunita.
Ďalšie zneužívanie sociálneho systému sa týka sirotských dôchodkov. „Pokiaľ sa otec prihlási k dieťaťu, štát ho za otca uzná. No často sa stáva, že deti sa prihlásia na toho najstaršieho alebo najchorejšieho človeka. A potom po jeho úmrtí sa, samozrejme, poberajú sirotské dôchodky, v priemere 233 eur,“ priblížil Tomáš. O opatreniach ešte rezort diskutuje, podľa ministra by sa v opodstatnených prípadoch mohol vyžadovať test otcovstva.
Ďalšie opatrenie, zatiaľ nešpecifikované, sa má týkať vyplácania prídavkov na deti zamestnancom z tretích krajín. „Milión eur mesačne vyplácame na prídavky na deti ľuďom z tretích krajín, ktorých deti tu ani nežijú. Takže aj tu musíme pristúpiť k nejakým opatreniam,“ avizoval minister.
