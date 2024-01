Rezort práce: Deti uviedli, že im chýba pozornosť od dospelých

Bratislava 5. januára (TASR) - Národné koordinačné stredisko (NKS) pre riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatná organizačná súčasť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v roku 2023 zapojilo deti do tvorby strategického materiálu. Mladiství uviedli, že im chýbala pozornosť od dospelých, vypočutie, prijatie či pochvala za snahu. V piatok o tom informovalo MPSVR SR.



NKS chcelo vedieť názor detí na oblasti duševného zdravia, diskriminácie a nahlasovania či vyhľadávania pomoci. Pri téme duševného zdravia sa deti vyjadrili, že potrebujú blízku osobu. Uvítali by aj psychológa na každej škole, dostupnejšiu psychologickú pomoc a aby sa deti neodsudzovali za to, že takúto psychologickú pomoc vyhľadajú.



"Diskrimináciu vnímajú veľmi citlivo a vedia ju pomenovať a rozlíšiť, hovorili o nej ako o nenávisti k inakosti a tiež to, že nenávistné prejavy vidia najmä zo strany starších, ktorým musia pripomínať, ako byť tolerantnejšími," priblížil rezort práce.



Pre mladistvých je ťažké nájsť osobu, ktorej by sa mohli zdôveriť. Najčastejšie sú to rovesníci, obľúbený pedagóg a menej často rodičia. Prioritou na polícii či úrade pre deti bolo, aby sa im úradník či policajt predstavil a povedal, čo sa bude diať. Na polícii a úradoch by tiež privítali rastliny či terapeutické zviera.



Participácia sa konala v októbri a novembri minulého roka na štyroch miestach, a to vo Vranove nad Topľou, v Michalovciach, Banskej Bystrici a Senici. Celkovo sa zapojilo 114 detí a 49 dospelých. Išlo o formu moderovanej diskusie, na ktorej sa zúčastnili deti zo základných a stredných škôl a dospelí. Do diskusií sa zapojili v regiónoch učitelia, zástupcovia polície, mestskej polície, prokuratúry, lekári, starostovia obcí či zástupcovia mimovládnych organizácií.



"Minulý rok boli všetky návrhy, nápady a myšlienky detí zapracované do stratégie Detstvo bez násilia pre všetky deti. Rovnako ich návrhy a myšlienky implementujeme do rozpracovania úloh týkajúcich sa duševného zdravia, diskriminácie a nahlasovania násilia," dodal rezort práce.