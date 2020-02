Rezort práce hľadá poskytovateľa služieb riadenia dochádzky

Bratislava 21. februára (TASR) - Ministerstvo práce hľadá dodávateľa personálneho autorizačného systému. Odhaduje, že za tieto služby zaplatí 800.053 eura bez dane z pridanej hodnoty. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.



"Predmetom zákazky je poskytovanie služieb Personálneho autorizačného systému (PAS) poskytujúceho aplikačné programové vybavenie pre účely poskytovania služieb riadenia dochádzky zamestnancov," priblížilo ministerstvo práce v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Firma, ktorá tender vyhrá, má zabezpečiť službu PAS do funkčnej prevádzky.



Zákazka má byť uzatvorená na obdobie 48 mesiacov a nebude financovaná z eurofondov. Použitá bude elektronická aukcia. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude cena. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 17. marca tohto roka.