Rezort práce: Inšpekcia v sociálnych veciach má 8 krajských pracovísk

Bratislava 16. augusta (TASR) - Inšpekcia v sociálnych veciach dohliada na plnenie povinností subjektov, ktorými sú najmä zariadenia sociálnych služieb, centrá pre deti a rodinu, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny a tiež fyzické osoby, ktoré poskytujú pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením. V súčasnosti má inšpekcia osem krajských pracovísk, kde v teréne pôsobí spolu viac ako 50 inšpektorov. V stredu na to upozornilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Inšpektori musia spĺňať viacero požiadaviek. Musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päťročnú odbornú prax a špecializáciu v jednej z troch oblastí sociálnych vecí.



"Dozor vykonávajú inšpektori poverení výkonom, najčastejšie v troj- až štvorčlenných tímoch, ktoré tvoria zamestnanci z rôznych pracovísk, aby bola zabezpečená odbornosť, ale aj nestrannosť a objektívnosť kontroly. Pri práci inšpektori postupujú podľa zákona, v súlade s vypracovanými postupmi, ktoré sú zverejnené a dostupné aj pre verejnosť," priblížil generálny riaditeľ Inšpekcie v sociálnych veciach Ján Hudák.



Inšpekcia môže tiež osloviť aj tzv. prizvané osoby, ktorými môžu byť napríklad aj odborníci z oblasti zdravotníctva. Prizve ich najmä v mimoriadnych prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko z inej oblasti. Cieľom inšpektorov je napraviť nezákonnú situáciu.



"V prvom rade upozorníme na nedostatky a s dozorovaným subjektom napravujeme daný stav. Spoločne riešime odstránenie problému, navrhneme lehotu na nápravu a sprevádzame dozorovaný subjekt. Vždy so zreteľom na ochranu klienta," doplnil Hudák. Doposiaľ vykonala inšpekcia takmer 100 dozorov, vydala štyri neodkladné opatrenia a udelila jednu pokutu.



Zriadenie Inšpekcie v sociálnych veciach je jedným z míľnikov plánu obnovy. Organizačná štruktúra počíta s celkovým počtom 180 zamestnancov, pričom jej plné obsadenie je naplánované do konca prvého štvrťroka 2024.