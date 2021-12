Rezort práce je pripravený sprísniť podmienky v ZSS z dôvodu omikronu

Bratislava 22. decembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR je pripravené okamžite reagovať a sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), ak sa tam potvrdí prvý prípad pozitívne testovaného klienta či zamestnanca na nový variant omikron. Informoval o tom tlačový odbor rezortu.



"Na základe vydaného usmernenia sa v prípade výskytu nákazlivejšieho variantu omikron stáva celé zariadenie červenou zónou. Znamená to predovšetkým zákaz návštev, zníženie mobility, pravidelné testovanie a tiež monitoring zdravotného stavu všetkých klientov aj zamestnancov v zasiahnutom zariadení," vysvetlilo ministerstvo.



Ak sa v zariadení objaví tento variant nového koronavírusu, bude musieť spustiť pravidelné testovanie všetkých svojich zamestnancov a klientov po dobu troch dní. "Zostáva celé uzavreté, teda v červenej zóne. Až na základe výsledkov testovania sa zariadenie rozdelí na zelenú a červenú zónu," spresnil rezort s tým, že poskytovateľ zabezpečuje ďalšie kroky a vykonáva opakované pravidelné testovanie a odbery na základe usmernenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zároveň, každý zamestnanec, ktorý do zariadenia prichádza, je povinný otestovať sa antigénovým testom bez výnimky.



"Naše usmernenie platí pre všetky ZSS a Centrá pre deti a rodiny (CDR), aby sme predišli akémukoľvek zhoršeniu súčasnej situácie. Naďalej sa riadime nastaveným COVID automatom a tiež pandemickým semaforom, ktoré, ako sa ukazuje, fungujú veľmi dobre," skonštatoval riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na rezorte práce Ján Hudák. Verí, že sa zariadeniam podarí zvládnuť aj nástrahu spojenú s novým variantom koronavírusu.



Čo sa týka aktuálnej situácie v ZSS, rezort ju stále považuje za stabilizovanú a uspokojujúcu, a to najmä pre zaočkovanosť zamestnancov a klientov, ktorá je na úrovni zhruba 75 %. Tretiu dávku vakcíny v ZSS doteraz dostalo vyše 25.000 osôb (klientov aj zamestnancov), čo je takmer 100 % žiadateľov o vakcináciu.



Celé usmernenie je dostupné na webovej stránke ministerstva.