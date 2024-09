Rezort práce: KDH predviedlo pri odľahčovacej službe neodbornosť

Bratislava 3. septembra (TASR) - Opozičné KDH pri problematike odľahčovacej služby predviedlo absolútnu neodbornosť a neznalosť. Uviedla to Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, v reakcii na vyjadrenia poslankyne KDH Martiny Holečkovej.



Pilotný projekt Podpora odľahčenia opatrovateľov bol podľa Duckej konzultovaný so zástupcami neziskových organizácií, ako aj s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím. Práve tento projekt má preukázať opodstatnenosť takejto podpory a pomôcť do budúcna pri nastavovaní systémových opatrení v tejto oblasti.



"Ešte raz opakujeme, že zabezpečenie odľahčovacej služby na Slovensku patrí do kompetencií samospráv, ale Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozhodlo podať pomocnú ruku. Bez tejto našej iniciatívy by odľahčovacia služba naďalej zostala prakticky nefunkčná," zdôraznila Ducká.



"Pilotný projekt od začiatku cielime na deti od šesť do 18 rokov, teda na najzraniteľnejšiu skupinu a po jeho otestovaní v praxi nevylučujeme rozšírenie aj na ďalšie skupiny. Všetko bude závisieť aj od finančných možností," podčiarkla Ducká.



Dodala, že nový príspevok na odľahčovaciu službu sa môže použiť len na skutočne vynaložené náklady, preto sa musí vyplácať spätne. Tento postup si vyžadujú aj európske pravidlá, keďže projekt bude najprv refundáciou a následne aj priamo financovaný z eurofondov.



Podľa Holečkovej nový projekt odľahčovacej služby pre rodičov zdravotne znevýhodnených detí, ktorý spustilo MPSVR v pondelok (2. 9.), nebude v praxi fungovať. Pre zlé nastavenie podmienok pre rodičov znevýhodnených detí nebude táto služba opäť využívaná.



"Minister Erik Tomáš (Hlas-SD) sám hovorí, že odľahčovacia služba je nevyužívaná preto, lebo rodičia nemajú dostatok prostriedkov na jej úhradu, no aj tak v novom projekte nastavilo jeho ministerstvo podmienky tak, že rodičia si budú musieť za túto službu zaplatiť a následne im ju o niekoľko týždňov preplatia úrady práce," uviedla Holečková.