Rezort práce: Kritika od SaS o sociálnych dávkach pripomína frašku

Bratislava 25. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR vníma kritiku od opozičnej strany SaS ako frašku. Jej poslanci nemajú podľa rezortu presné informácie a dokonca si pomýlili aj projekt Ľudia a hrady s iným projektom, ktorý zastrešuje Ministerstvo kultúry (MK) SR. Vo štvrtok to v reakcii na kritiku SaS uviedlo MPSVR.



"Zatiaľ čo podpredseda Viskupič iniciatívu ministerstva pochválil, predseda Gröhling ju naopak skritizoval. V SaS si musia vybrať, čo vlastne chcú," priblížil rezort práce. Dodal, že sociálny expert strany Vladimír Ledecký uviedol nezmyselnú informáciu, keď povedal, že matky, ktoré sa starajú o deti alebo tie so zdravotným znevýhodnením, budú musieť pracovať.



MPSVR upozornilo, že pri predstavovaní opatrenia o krátení alebo odobraní dávky v hmotnej núdzi jasne zdôraznilo, že týchto ľudí a ďalších reálne ohrozených skupín sa opatrenie týkať nebude.



"Tak ako sme avizovali, odborné sekcie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny už pracujú na pretavení tohto zámeru do konkrétnej legislatívy," uzavrelo MPSVR.