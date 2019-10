Agrorezort: Ku kauzám vyšetrovaným OLAF-om sa vyjadríme po skončení

Bratislava/Brusel 18. októbra (TASR) - K prípadom v SR, ktoré prešetruje Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), sa Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyjadrí až po ukončení ich vyšetrovania. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR v reakcii na vyjadrenia europoslanca Ivana Štefanca, že Slovensko musí po vyšetreniach OLAF vrátiť 5,9 milióna eur do rozpočtu EÚ.



"Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa bude možné k prešetrovaným prípadom vyjadriť až po ukončení vyšetrovania. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je plne súčinná a poskytuje všetky informácie všetkým orgánom na EÚ úrovni, ako aj na národnej úrovni. PPA s OLAF-om úzko spolupracuje. Pán Štefanec sa rokovania Európskeho parlamentu (EP) s PPA na stálom Zastúpení EP v SR v decembri 2018 nezúčastnil, evidentne ho názor a práca PPA nezaujíma," spresnil Hrežík.



Vo štvrtok (17. 10.) doobeda zasadal Výbor EP pre kontrolu rozpočtu, ktorý vypočúval eurokomisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phila Hogana v súvislosti s absolutóriom k rozpočtu EÚ za rok 2018. Hogan v mene eurokomisie odpovedal aj na štyri otázky EP, týkajúce sa prípadov zneužitia agrodotácií v Českej republike a na Slovensku a nezákonného zaberania pôdy na východe Slovenska.



Informáciu v rozhovore pre TASR potvrdil aj slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý spolu s českým europoslancom Tomášom Zdechovským (KDU-ČSL) stál za väčšinou podnetov na vyšetrenie podaných na OLAF.



Hogan sa v tejto súvislosti obom europoslancom poďakoval za sériu podnetov, ktoré po vyšetrovaní vyústili do obvinenia 96 osôb zodpovedných v rokoch 2018 a 2019 za poškodzovanie finančných záujmov EÚ v oblasti agrosektoru a vrátenie sumy 5,9 miliónov eur späť do rozpočtu EÚ kvôli skonštatovaným nezákonným praktikám.



"Jednoducho dotácie sa nedostali k tým, ktorí na ne mali nárok, a tieto peniaze si aj za prispenia ministerstva poľnohospodárstva a PPA brali finančné skupiny. Väčšina podozrení sa aj vyšetrila, ďalšie z nich OLAF stále vyšetruje. Tých podozrení, ktoré sme zdokumentovali, je viac než stovka," opísal situáciu Štefanec.



Podľa jeho slov už z doterajších vyšetrení nezávislého orgánu akým je OLAF vidieť, že situácia na Slovensku je vážna. Upozornil, že Európska komisia v tejto súvislosti sa obrátila na vládu SR so žiadosťou o nápravu.



"Vidíme však, že chaos na Slovensku, na ktorý sme upozorňovali, bol potvrdený aj z európskej inštitúcie a momentálne euroinštitúcie robia viac pre poriadok v poľnohospodárstve na Slovensku, než samotná slovenská vláda," skonštatoval.



Štefanec pripomenul, že podnety, ktoré spolu so Zdechovským podali na vyšetrenie OLAF, boli zozbierané priamo od poľnohospodárov aj na základe iniciatívy, ktorú spustil po tom, ako sa naňho obrátili v Košiciach a upozornili ho na viaceré nekalé praktiky. Poslanec ich následne pozval do Bruselu, kde sa s nimi na osobitnom verejnom vypočutí stretli nielen poslanci EP, ale aj zástupcovia Európskej komisie, Európskeho dvora audítorov a OLAF.