Rezort práce má mať menej úloh, aj pri prevencii násilia na ženách

Bratislava 20. decembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR bude mať o deväť úloh vyplývajúcich z niektorých uznesení vlády menej. Zrušiť sa má napríklad aj jeho povinnosť v Národnom akčnom pláne pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 až 2027. Povinnosť rezortu práce bolo akčný plán predkladať na rokovanie vlády SR. Vyplýva to z návrhu na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Keďže v súčasnosti nemáme relevantné informácie o plnení úloh vrátane úloh špecificky zameraných na domáce násilie, nie je možné reálne vyhodnotiť potrebu konkrétnych úloh špecifického národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu domáceho násilia," uvádza MPSVR vo vlastnom materiáli.



Zrušiť sa má aj povinnosť pre ministra práce pri Analýze dopadov sankcií Ruskej federácie na slovenský poľnohospodársky a potravinársky sektor a návrh opatrení na ich zmiernenie. Rezort práce mal zabezpečiť využitie nástrojov v rámci poskytovania potravinovej a základnej materiálnej pomoci s uprednostnením slovenských poľnohospodárskych výrobkov a potravín. Nemá však podľa vlastného materiálu nemá nástroje, prostredníctvom ktorých by mohlo plnenie uvedenej úlohy zabezpečiť bez rizika porušenia platnej legislatívy.



Minister práce mal spolupracovať aj pri návrhu na riešenie potrieb Bratislavy s hlavným mestom pri plnení koncepcie pomoci ľuďom bez domova a podporovať materiálne a finančné podmienky na jej plnenie. "V súčasnosti spolupráca MPSVR SR s hlavným mestom pri pomoci ľuďom bez domova sa uskutočňuje na základe prijatej Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva do roku 2030," argumentuje rezort práce.



V Akčnom pláne digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 až 2026 mal každoročne do 30. júna 2026 minister práce predložiť podpredsedovi vlády a ministrovi investícií informáciu o plnení akčného plánu. "Úlohu navrhujeme zrušiť pre ministra práce z dôvodu, že MPSVR SR nie je v pozícii gestora žiadneho z opatrení Akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 - 2026," uviedlo MPSVR.



Zrušiť sa majú aj úlohy, ktoré boli splnené do určeného termínu, napríklad v Akčnom pláne pri prehĺbení dialógu medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko na roky 2019 - 2021.