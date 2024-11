Rezort práce: Na bezpečné ženské domy má ísť alokácia 1,44 milióna eur

Bratislava 26. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) sa zameriava i na prevenciu a riešenie domáceho násilia a násilných činov namierených proti ženám. Tohtoročná novela zákona o dotáciách z dielne ministerstva práce umožnila lepšiu podporu pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti prostredníctvom tzv. bezpečných domov. Na rok 2025 je pre tieto domy plánovaná finančná alokácia v celkovej výške 1,44 milióna eur. Rezort práce na to v utorok upozornil pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý pripadá na 25. novembra.



Poskytované služby zahŕňajú okamžitú a individualizovanú krízovú intervenciu a špecializovanú odbornú pomoc. Ich cieľom je podporiť ženy, ktoré sú ohrozené násilím. Služby krízovej intervencie sú podľa MPSVR kľúčové pre pomoc obetiam v akútnom ohrození.



V pondelok (25. 11.) pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách začala medzinárodná, 16 dní trvajúca výzva. Cieľom je upozorniť na to, že násilie páchané na ženách je jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ľudských práv a závažným zásahom do ľudskej dôstojnosti. Kampaň vyvrcholí 10. decembra na Medzinárodný deň ľudských práv.



Na Slovensku sa do tejto iniciatívy zapájajú organizácie zastúpené vo Výbore pre rodovú rovnosť, ako aj ďalšie spolupracujúce inštitúcie viacerými aktivitami.



Rezort práce sa zaoberá aj koordinovaným riešením všetkých foriem násilia na ženách. Prostredníctvom Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 - 2027, ktorý dopĺňa Celoštátnu stratégiu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v Slovenskej republike na roky 2021 - 2027 a Akčného plánu rovnosti žien a mužov na roky 2021 - 2027 má za cieľ vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie násilia na ženách.



Pre ženy, ktoré zažívajú násilie, je vytvorená bezplatná nonstop linka pre krízovú pomoc na čísle 0800 212 212.