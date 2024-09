Rezort práce: Na konsolidácii sa vláda zatiaľ nedohodla

Bratislava 16. septembra (TASR) - Koalícia sa zatiaľ nedohodla na konsolidačnom balíčku, preto nie je vhodné komentovať s ním súvisiace špekulácie. Uviedla to v pondelok riaditeľka komunikácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) Karolína Ducká v reakcii na tvrdenia poslanca opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča. Ten vyhlásil, že vládny kabinet chce údajne rodičovský dôchodok v súčasnej podobe zrušiť a namiesto toho zaviesť pre ľudí možnosť poskytnúť rodičom dve percentá z dane z príjmu.



"Zatiaľ nie je dohoda v koalícii na konsolidačnom balíčku, preto nebudeme komentovať špekulácie politikov. Najmä nie tých, akým je Igor Matovič, ktorý vo funkcii premiéra a ministra financií okradol slovenských seniorov cez zrušenie riadneho 13. dôchodku a zmrazenie minimálnych dôchodkov celkovo o 1,5 miliardy eur. Ku konsolidačnému balíčku sa jasne vyjadríme a postavíme, keď bude schválený a zverejnený," uviedla Ducká.



Ak by vláda návrh na zrušenie rodičovského dôchodku schválila, tak dôchodcovia by podľa Matoviča mohli dostať menej peňazí. "Na budúci rok malo ísť formou rodičovského dôchodku dôchodcom 330 miliónov eur. Touto fintou dosiahnu, že ušetria 330 miliónov a zalepia oči dôchodcom 30 miliónmi," priblížil.



Dodal, že návrh by sa negatívne dotkol aj občianskych združení či neziskových organizácií, ktorým v súčasnosti možno poskytnúť podiel zaplatenej dane z príjmu. Väčšina ľudí si pri výbere medzi občianskym združením a svojimi vlastnými peniazmi podľa neho radšej vyberie peniaze a posunie ich rodičom.