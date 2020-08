Rezort práce na rokovanie tripartity predložil návrh minimálnej mzdy

Bratislava 24. augusta (TASR) - Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) mal podľa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR predložiť na rokovanie tripartity "ešte horší návrh týkajúci sa minimálnej mzdy", ako bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Stať sa tak malo po individuálnom rokovaní ministra so zástupcami zamestnávateľov. Odborári uviedli, že síce sa vypustil návrh na zavedenie štartovacej minimálnej mzdy, samotnú výšku minimálnej mzdy rezort navrhuje vo výške 623 eur namiesto 620 eur, zrušiť sa má jej prijatý automat, podľa ktorého sa mal minimálny zárobok zvyšovať, a zmeny sa majú dotknúť aj platových tried podľa stupňa náročnosti.