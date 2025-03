Rezort práce navrhuje určiť spôsob aktualizácie informácií

Bratislava 12. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhuje určiť spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde. Prostredníctvom týchto údajov dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti aj Sociálna poisťovňa informujú o úrovni budúceho dôchodkového zabezpečenia. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý zverejnilo MPSVR na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



"Návrh opatrenia je predkladaný najmä s cieľom aktualizácie hodnôt mesačného výnosu dôchodkového fondu a zjednotenia pravidiel pre výpočet triedy trhového rizika so sektorom doplnkového dôchodkového sporenia," uviedlo MPSVR v predbežnej informácii.



Dôchodkové správcovské spoločnosti musia podľa neho pravidelne zostavovať a aktualizovať kľúčové informácie pre každý spravovaný fond tak, aby v nich našli potenciálni, ale aj existujúci sporitelia základné údaje o dôchodkovom fonde. Ďalej by mali dôchodkové fondy obsahovať stručné a zrozumiteľné vysvetlenie investičných cieľov, ľahko porovnateľné informácie o ich rizikovosti, garanciách, odplatách a nákladoch, ale aj o predpokladanom zhodnotení majetku v nich.



"Kľúčové informácie spolu so štatútom dôchodkového fondu prispievajú k zvýšeniu informovanosti a efektivity pri rozhodovaní sa o starobnom dôchodkovom sporení," dodal rezort práce.