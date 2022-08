Rezort práce nemá vplyv na odmeňovanie v zariadeniach sociáln. služieb

Bratislava 30. augusta (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR nemá vplyv na konkrétnu politiku odmeňovania v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb. Upravujú ho právne predpisy v pôsobnosti Úradu vlády SR. Pre TASR to uviedlo v reakcii na komoru opatrovateliek, ktorá kritizuje ich "katastrofálne mzdové ohodnotenie".



"Podnikáme viacero krokov na podporu zamestnancov v sociálnych službách, či už je to vyplácaním mimoriadnych odmien za ich výnimočné pracovné nasadenie počas pandémie určené pre viac ako 46.000 zamestnancov alebo poskytnutím infekčného príplatku za prácu v karanténnom prostredí," zdôraznil rezort.



Poukázal, že budúci rok vyplatia poskytovateľom sociálnych služieb o 10,7 milióna eur viac na finančné príspevky pre zariadenia podmienené odkázanosťou. Štát podľa neho celkovo prispeje v porovnaní s rokom 2020 na mzdy zamestnancov zariadení sociálnych služieb o 34 percent viac.



Ministerstvo avizuje, že v zvyšovaní pomoci štátu smerom k zamestnancov zariadení sociálnych služieb chce pokračovať budúci rok. "A to aj prostredníctvom záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024, pričom s cieľom podpory rozvoja domácej opatrovateľskej služby a udržania pracovných miest sa realizujú aj viaceré projekty a výzvy zo zdrojov európskych štrukturálnych fondov," ozrejmilo.



Komora opatrovateliek Slovenska počas týždňa upozornila, že na jeseň hrozí ďalší odlev pracovníkov, najmä opatrovateliek zo zariadení sociálnych služieb. Problémom je podľa nej okrem iného katastrofálne mzdové ohodnotenie.