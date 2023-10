Rezort práce Nemecka a SR: Výzva pre EÚ je starnutie obyvateľstva

Bratislava 4. októbra (TASR) - Štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Anna Aftanasová prijala na pôde rezortu práce parlamentnú štátnu tajomníčku Nemeckého spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí Anette Kramme. Diskutovali o starostlivosti o seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby či o dôchodkovej reforme. Rokujúce strany sa zhodli na tom, že jednou z najväčších demografických výziev, ktorej spoločnosť čelí, je starnutie obyvateľstva a to naprieč krajinami Európskej únie (EÚ). V stredu o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



So starnutím obyvateľstva súvisí kombinácia zmien správania alebo investície do ľudského kapitálu, ktoré pomáhajú čeliť výzvam a využiť príležitosti spojené s demografickými výzvami. "Zmeny spoločnosti, starnutie obyvateľstva, ale aj požiadavky na trhu práce sa neustále menia. Je preto nevyhnutné, aby sme ako krajina na tieto zmeny dostatočne reflektovali a zároveň sa im prispôsobili. Nielen v týchto témach nachádzame spoločný prienik aj s partnermi v zahraničí, čo potvrdilo aj spoločné rokovanie s nemeckou parlamentnou štátnou tajomníčkou ministerstva práce," uviedla Aftanasová.



Súčasný systém financovania sociálnych služieb na Slovensku podľa Aftanasovej nedostatočne reflektuje na demografický vývoj. Nevyhnutné sú aj zmeny v dôchodkovom systéme. Na bilaterálnom stretnutí diskutovali zástupkyne rezortov práce aj o potrebe kvalifikovaných a odborných pracovných síl vo viacerých odvetviach.



Pre Nemecko aj Slovensko sú iniciatívy v oblasti investícií do ľudského kapitálu a získania pracovnej sily aktuálne. "Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijíma opatrenia v oblasti regulovanej pracovnej mobility cudzincov na slovenský trh práce s cieľom kompenzovať nedostatok pracovnej sily a uľahčiť zamestnávanie zahraničných pracovníkov, v čom sú nápomocné práve skúsenosti zo zahraničia," dodal rezort práce.