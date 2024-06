Rezort práce: Neštátne akreditované CDR získajú o 800 € viac na dieťa

Bratislava 18. júna (TASR) - Maximálna výška príspevku na jedno miesto v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR) sa zvýši od augusta o 40 %, teda mesačne o 800 eur. Tento krok je nevyhnutný na zabezpečenie špecializovanej a vysoko odbornej starostlivosti pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím. Informoval o tom v utorok tlačový odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Deti v akreditovaných centrách nemôžu z rôznych dôvodov vyrastať vo svojich rodinách či v náhradných rodinách, pre svoje vážne zdravotné problémy však potrebujú 24-hodinovú vysoko odbornú ošetrovateľskú starostlivosť. Ľudia, ktorí sa o tieto deti starajú, si preto zaslúžia pozornosť štátu, pretože je to obrovská služba nielen pre tieto deti, ale aj pre spoločnosť ako celok," uviedol šéf rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD).



Pre aktuálny rok je maximálna suma finančného príspevku na miesto v neštátnom akreditovanom CDR stanovená na 24.852 eur. Novela zákona, ktorú v utorok schválil parlament, však od 1. augusta zvýši tento príspevok pre miesta v špecializovaných skupinách pre deti so zdravotným znevýhodnením, čím sa celková suma zvýši na takmer 100.000 eur.



Tieto centrá poskytujú starostlivosť v rôznych organizačných jednotkách, ako sú profesionálne náhradné rodiny a skupiny, z ktorých niektoré sú špecializované na rôznorodé potreby detí. Rezort dodal, že na Slovensku je na zabezpečenie súdneho rozhodnutia 4789 miest, pričom v akreditovaných neštátnych centrách je to 1021 miest.