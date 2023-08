Rezort práce: Novovzniknutý odbor bude koordinovať rodinnú politiku

Bratislava 2. augusta (TASR) - Novovzniknutý odbor stratégie a koordinácie rodinnej politiky bude od stredy riešiť úlohy zamerané na podporu rozvoja štátnej rodinnej politiky a na podporu demografického vývoja na Slovensku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR takýmto spôsobom plní dlhodobý zámer z Národného strategického rámca na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030. V stredu o tom informovala hovorkyňa MPSVR SR Kristína Korenková.



Odbor pripraví Akčný plán na podporu rodiny a demografického vývoja v SR na roky 2023 - 2030. Bude sa zaoberať aj poradensko-psychologickými službami pre jednotlivcov, páry a rodiny. Primárnou úlohou bude v tejto súvislosti plošné zavedenie rodinných opatrení a príprava ďalších rodinných opatrení. Odbor stratégie a koordinácie rodinnej politiky sa má zamerať aj na prehlbovanie spolupráce so samosprávou a ďalšími relevantnými subjektmi.



"Starnutie obyvateľstva, demografický vývoj a starostlivosť o duševné zdravie predstavujú riziko pre dlhodobú stabilitu nielen sociálneho systému krajiny. Potrebujeme strategické systémové riešenia," uviedla ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková s tým, že vďaka špecializovanému odboru stratégie pre koordináciu rodinnej politiky budú takéto návrhy tvoriť na základe faktických dát odborníci, napríklad na demografiu.



V kontexte Národného strategického rámca na podporu rodín a demografického vývoja do roku 2030 bude odbor vypracovávať štátne politiky, stratégie a koncepčné zámery v oblasti rodinnej politiky so zameraním sa na koordináciu systémových väzieb jednotlivých tém. V rámci odboru bude svoju činnosť vykonávať aj sekretariát Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj.



V roku 2020 zriadilo MPSVR sekciu rodinnej politiky. Problematika rodinnej politiky tak bola oddelená od politiky sociálnej. Odbor stratégie a koordinácie rodinnej politiky bude pokračovať v cieľoch prieniku oboch politík v nadväznosti na opatrenia v prospech rodín, ktoré boli počas uplynulého obdobia prijaté aj vzhľadom na dôsledky pandémie COVID-19 či prebiehajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine.