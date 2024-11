Bratislava 29. novembra (TASR) - Od 1. decembra sa už nebudú krátiť opatrovateľské príspevky na základe príjmu odkázanej osoby, pričom ostanú v rovnakej výške. Túto zmenu zavádza novela zákona o sociálnych službách, v rámci ktorej sa zlepší tiež dostupnosť odľahčovacej služby, rozšíri sa poskytovanie domácej opatrovateľskej služby či zvýši sa finančný príspevok pre rodiny s nezaopatrenými deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím. V piatok o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



"Od 1. decembra sa po prvý raz v histórii už nebudú krátiť opatrovateľské príspevky, a to pre všetkých opatrovateľov bez ohľadu na to, či je opatrovateľ ekonomicky aktívny alebo je na dôchodku. To znamená, že sa nebude testovať príjem opatrovanej osoby. Rovnako opatrovatelia detí so zdravotným znevýhodnením už dostanú dvojnásobný príplatok k príspevku na opatrovanie, teda 200 eur," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Zároveň doplnil, že zákon umožní opatrovateľom a ich rodinám viac využívať aj odľahčovaciu službu a časovo si jej čerpanie prispôsobiť podľa toho, ako to potrebujú. Od decembra sa zvýši aj počet hodín pri terénnej a ambulantnej forme na 360 ročne. Pri pobytovej odľahčovacej službe sa počet dní nezmení a zostane na 30 dňoch ročne. Ďalej sa rozšíri aj počet hodín poskytovania domácej opatrovateľskej služby popri neformálnom opatrovaní z doterajších osem na 40 hodín mesačne, pričom opatrovateľ nestratí nárok na poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie.



"Významnú pomoc rodinám, ktoré sa starajú o nezaopatrené deti s ťažkým zdravotným postihnutím, prinesie zvýšenie príplatku k peňažnému príspevku na opatrovanie, a to na dvojnásobok z doterajších 100 na 200 eur mesačne," uzavrel Tomáš.