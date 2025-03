Rezort práce: Od apríla stúpne stravné pri pracovných cestách

Bratislava 25. marca (TASR) - Od apríla tohto roka sa zvýšia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách o 5,9 percentuálneho bodu (p. b.). Zároveň dôjde k zvýšeniu sumy príspevku zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnanca. Uviedlo to Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na svojej webovej stránke.



Sumy stravného pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené vlani v septembri, a to na základe indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách za apríl 2024. Od apríla sa zvýši suma stravného o 50 centov z doterajších 8,30 eura na 8,80 eura, a to pre zamestnancov, ktorí sú na pracovnej ceste päť až 12 hodín. V prípade 12 až 18 hodín pôjde o nárast príspevku na stravovanie o 80 centov z 12,30 eura na 13,10 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín pôjde o zvýšenie o vyše jedno euro z 18,40 eura na 19,50 eura.



Maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie bude od apríla vo výške 4,84 eura, čo predstavuje 55 % zo sumy 8,80 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude vo výške 6,60 eura, teda 75 % zo sumy 8,80 eura. Pri tejto hodnote poukážky prispieva zamestnávateľ svojmu zamestnancovi na stravovanie sumou 3,63 eura, čo je 55 % zo sumy 6,60 eura. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje pracovníkom na stravovanie príspevok zo sociálneho fondu.