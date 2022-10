Rezort práce: Od januára 2023 sa má zvýšiť rodičovský príspevok

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) od januára budúceho roka plánuje zvýšiť rodičovský príspevok. Jeho výška by mala stúpnuť na 301 eur, resp. 412,60 eura za mesiac v prípade, že rodič poberal materské. Rodiny s deťmi do troch, respektíve šiestich rokov v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa, by si tak prilepšili o viac ako 20 eur a takmer 30 eur, ak poberali materské.



Opatrenie, ktorým sa ustanovujú sumy rodičovského príspevku na budúci rok, bude predmetom medzirezortného pripomienkového konania, avizovala hovorkyňa MPSVR Monika Hnilicová. Výšku rodičovského príspevku ministerstvo počíta tak, že príspevok stanovený zákonom vynásobí koeficientom, ktorým sa k začiatku júla tohto roku upravili sumy životného minima.



Sumu rodičovského príspevku v budúcom roku tak ministerstvo práce navrhuje zvýšiť na 301 eur z doterajších 280 eur. Príspevok sa má zvýšiť na 412,60 eura z aktuálnych 383,80 eura mesačne v prípade, že rodič predtým na dieťa poberal aj materské.



"Priemerný mesačný počet poberateľov rodičovského príspevku v budúcom roku rezort práce odhaduje na približne 141.650," vyčíslila Hnilicová. Navrhovaná úprava súm rodičovského príspevku má stáť viac ako 40,7 milióna eur. Ministerstvo plánuje tieto výdavky zabezpečiť v rámci limitov na príslušný rozpočtový rok.