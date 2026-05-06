Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
Rezort práce odmieta kritiku preposudzovania. Zákon chráni rodiny

Na snímke tabuľa s nápisom na budove, v ktorej sídli Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Špitálskej ulici v Bratislave Foto: TASR - Jaroslav Novák

Rezort práce tvrdí, že zákon obsahuje jasné poistky proti preposudzovaniu detí aj iných odkázaných osôb v prípade, že už boli v minulosti posúdené.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR apeluje na opozičných politikov, aby nevnášali do rodín zbytočný strach. Reaguje tým na stredajšie vyjadrenie zástupkýň opozičného KDH a odborníčok, ktoré uviedli, že stovky rodín detí s autizmom a neurovývinovými poruchami čelia po zavedení integrovaných posudkov výraznému poklesu sociálnej podpory a existenčnej kríze.

Výnimkou sú prípady, keď o preposúdenie požiada samotná osoba, keď je v pôvodnom posudku určený termín opätovného posúdenia, alebo keď vzniknú dôvodné pochybnosti o správnosti posudku,“ uviedli pre TASR z tlačového oddelenia odboru komunikácie MPSVR.

Zákon podľa nich jasne hovorí, že kým prebieha konanie o novom posudku, výplata opakovaných peňažných príspevkov pokračuje. „Našou snahou je, aby bol každý jeden posudok zrkadlom reality a aby žiadne dieťa nezostalo bez potrebnej podpory pre byrokraciu,“ zdôraznili z rezortu.
