Rezort práce odmieta kritiku preposudzovania. Zákon chráni rodiny
Rezort práce tvrdí, že zákon obsahuje jasné poistky proti preposudzovaniu detí aj iných odkázaných osôb v prípade, že už boli v minulosti posúdené.
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR apeluje na opozičných politikov, aby nevnášali do rodín zbytočný strach. Reaguje tým na stredajšie vyjadrenie zástupkýň opozičného KDH a odborníčok, ktoré uviedli, že stovky rodín detí s autizmom a neurovývinovými poruchami čelia po zavedení integrovaných posudkov výraznému poklesu sociálnej podpory a existenčnej kríze.
„Výnimkou sú prípady, keď o preposúdenie požiada samotná osoba, keď je v pôvodnom posudku určený termín opätovného posúdenia, alebo keď vzniknú dôvodné pochybnosti o správnosti posudku,“ uviedli pre TASR z tlačového oddelenia odboru komunikácie MPSVR.
Zákon podľa nich jasne hovorí, že kým prebieha konanie o novom posudku, výplata opakovaných peňažných príspevkov pokračuje. „Našou snahou je, aby bol každý jeden posudok zrkadlom reality a aby žiadne dieťa nezostalo bez potrebnej podpory pre byrokraciu,“ zdôraznili z rezortu.
