Rezort práce odmieta tvrdenia o počte dôchodcov ohrozených chudobou

Bratislava 1. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dôrazne odmietlo utorkové (28.2.) tvrdenia predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS) Michala Kotiana o pol milióne seniorov ohrozených chudobou. Informácia je podľa hovorkyne rezortu Evy Rovenskej nepravdivá.



"Na Slovensku máme zhruba 110.000 starobných dôchodcov, ktorí sú ohrození chudobou. Je to približne 10 % slovenských dôchodcov," spresnila hovorkyňa. Celkovo je v slovenskej populácii ohrozených chudobou 12,3 % domácností, čo podľa Rovenskej znamená, že dôchodcovia sú menej ohrození chudobou ako priemer slovenských domácností.



Dočasne poverený minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na ostatnom zasadnutí dozornej rady Sociálnej poisťovne podľa Rovenskej na nepravdivosť týchto tvrdení predsedu JDS upozornil. "Napriek tomu, že predseda JDS na dozornej rade Sociálnej poisťovne dostal informáciu, že chudobou je ohrozených spomínaných zhruba 110.000 dôchodcov, v zavádzaní verejnosti pokračuje," dodala hovorkyňa.



Nekorektné je podľa MPSVR aj tvrdenie o 17-percentnej výške dôchodcovskej inflácie. Hovorkyňa upozornila, že za celý rok 2022 bola podľa Štatistického úradu SR dôchodcovská inflácia na úrovni 13,9 %. Prognóza ministerstva financií zároveň očakáva, že počas tohto roka sa dôchodcovská inflácia postupne zmierni, pričom v poslednom štvrťroku 2023 má klesnúť na výrazne nižšiu medziročnú úroveň 6,3 %.



Rezort práce nesúhlasí ani s tvrdením Martina Halása z Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík, že je aktuálne každý tretí senior z 1,1 milióna vyplácaný pod hranicou chudoby. "V tomto prípade ide o nadhodnotené číslo, keďže počet starobných a predčasných starobných dôchodcov s dôchodkovým príjmom pod sumou 423 eur predstavoval k 31. decembru 2022 približne 310.000 osôb," uviedla Rovenská. Dodala, že zároveň viac ako 80 % dôchodcov žije v spoločnej domácnosti s ďalšími rodinnými príslušníkmi, čo znamená, že domácnosť nežije iba z jedného príjmu.



Nepravdivou informáciou je podľa MPSVR aj to, že je pod hranicou chudoby vyplácaných 210.000 invalidných dôchodcov. Pokiaľ sa berú do úvahy všetky príjmy pracujúcich invalidných dôchodcov, tak sa pod hranicu príjmu 423 eur/mesiac dostane iba približne 16.000 z nich. Rezort upozornil, že zhruba 118.000 invalidných dôchodcov má súbežné príjmy, napríklad zo zamestnania.