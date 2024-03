Rezort práce odmietol odporúčanie OECD na zrušenie 13. dôchodku

Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odmietlo odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na zrušenie 13. dôchodku pre časť penzistov či dokonca zdaňovanie dôchodkov. Návrhy vyplývajúce z aktuálneho Ekonomického prehľadu OECD pre Slovensko považuje rezort za nebezpečné a absolútne neakceptovateľné. MPSVR to uviedlo v pondelok v reakcii na zverejnenú správu OECD.



"Nedovolíme, aby konsolidáciu verejných financií, ktoré pravicové vlády totálne rozvrátili, zaplatili ľudia, ktorých jediným či kľúčovým príjmom je dôchodok, na ktorý celý život pracovali," vyhlásil štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš. Absurdný návrh, ktorým sa MPSVR ani nemieni zaoberať, je podľa Ondruša zdaňovanie dôchodkov. "Nechápem, ako je vôbec možné niečo také oficiálne predložiť," povedal Ondruš.



"Chcem v tejto súvislosti ubezpečiť poberateľov všetkých dôchodkov, nielen starobných, ale aj invalidných či pozostalostných, že nezmeníme ani čiarku na návrhu na zavedenie riadneho a férového 13. dôchodku a urobíme všetko, aby parlament schválil nárok každého penzistu na 13. dôchodok," dodal štátny tajomník.



Rezort práce vyzval OECD, aby prestala vytvárať tlak na skrátenie materskej či rodičovskej dovolenky. Možnosť mamičiek či oteckov, zostať doma a osobne sa starať o svoje malé deti do veku troch rokov, je podľa Ondruša dôležitým sociálnym výdobytkom pre mladé rodiny. Odmietol tvrdenie, že trojročná rodičovská dovolenka zhoršuje postavenie žien na pracovnom trhu s tým, že žiadne dôveryhodné dôkazy na to neexistujú.



Ondruš zdôraznil, že horšie odmeňovanie práce žien je výsledkom rôznych iných faktorov a trápi všetky európske štáty bez ohľadu na dĺžku materskej či rodičovskej dovolenky. "V žiadnom prípade nebude počúvať hlúpe návrhy, ktoré oslabujú sociálny charakter štátu v Slovenskej republike, či už prichádzajú z Bruselu alebo z Paríža," uzavrel štátny tajomník.