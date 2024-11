Rezort práce odovzdal ocenenie za pomoc rodinám v náročných situáciách

Bratislava 5. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odovzdalo ocenenie Spolu pre rodinu za aktívnu pomoc rodinám v náročných životných situáciách. Ocenenie získali štátne organizácie, občianske združenia, centrá pre deti a rodiny či mestá za podporu prevencie umiestnenia dieťaťa do zariadenia aj za aktívnu podporu detí zo zariadenia do rodinného prostredia. Informovalo o tom Občianske združenie (OZ) Úsmev ako dar.



"Pre každého z nás je rodina a domov to najprirodzenejšie prostredie. Som presvedčený, že každé jedno dieťa si zaslúži byť milované a akceptované, nech prichádza z akýchkoľvek sociálnych podmienok. Pomôcť dieťaťu znamená pomôcť celej rodine. Aj toto ocenenie s názvom Spolu pre rodinu to hovorí jasne, spoločne vytvárate pomyselnú podpornú sieť v prospech ohrozených rodín a ich detí a pomáhate im pri riešení náročných životných situácií," uviedol štátny tajomník MPSVR Marián Valentovič.



Predsedníčka organizácie Úsmev ako dar Emília Chovancová Bezáková doplnila, že tento rok bolo ocenených v troch nomináciách 13 subjektov. Tieto subjekty podľa nej efektívne a adresne využili širokú škálu opatrení, ktoré ponúka zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.



Za pomoc rodine, ktorá sa ocitla v dlhodobých finančných problémoch a bývala v dome s rozpadávajúcou sa strechou dostali ocenenie Centrum pre deti a rodiny (CDR) vo Veľkých Kapušanoch, Apoštolská cirkev aj Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Kráľovskom Chlmci a mesto Kráľovský Chlmec.



V druhom prípade zabránili Obecný úrad v Rudlove, CDR DRaK v Prešove a oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vo Vranove nad Topľou, aby sa deti z rodiny, ktorá žila v nevhodných nehygienických podmienkach dostali do ústavných zariadení.



V tretej nominácii boli ocenení CDR v Martine, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR v Žiline, mesto Žilina aj Nadácia Žilinského samosprávneho kraja, OZ Návrat a CDR Bytča za pomoc otcovi s desiatimi deťmi, ktoré nemali dostatočné ekonomické a bytové podmienky.