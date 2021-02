Rezort práce opätovne žiadal o ďalšie realokácie na program Prvá pomoc

Bratislava 8. februára (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v spolupráci s rezortom financií opakovane žiadalo ďalšie realokácie z fondov EÚ na program Prvá pomoc, ale ďalšie prostriedky z existujúcich operačných programov už presunuté neboli. V stanovisku to uviedol rezort práce s tým, že ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) ubezpečovala, že prepadnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ nehrozí.



MPSVR priblížilo, že vláda 14. apríla minulého roka odsúhlasila, že finančné dosahy programu Prvá pomoc budú 1,3825 miliardy eur. Remišová následne predložila na zasadnutie vlády návrh na realokáciu finančných prostriedkov z fondov EÚ, na základe ktorého bolo na projekt Prvá pomoc presunutých 217 miliónov eur z Kohézneho fondu a 110 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Ďalšie prostriedky boli na program Prvá pomoc presunuté aj v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF).



Vláda zároveň podľa rezortu práce uložila podpredsedníčke vlády Remišovej, aby do 31. augusta 2020 predložila na rokovanie kabinetu ďalší návrh realokácie finančných prostriedkov fondov EÚ. MPSVR dodalo, že spolu s Ministerstvom financií (MF) SR opakovane žiadalo ďalšie realokácie z fondov EÚ na Prvú pomoc, ďalšie prostriedky však presunuté neboli.



Rezort práce v stanovisku zdôraznil, že počas jesene 2020 upozorňoval na hroziace nevyčerpanie niekoľkých miliárd eur z fondov EÚ z rozpočtového obdobia 2014 – 2020, najmä čo sa týka EFRR, a požadovalo ďalšie realokácie na program Prvá pomoc do ESF. "Zároveň sme upozorňovali, že presuny z EFRR do ESF sú možné len do konca roka 2020. Podpredsedníčka vlády opakovane realokácie odmietala s tým, že prepadnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ nehrozí," podotklo ministerstvo práce.



Zároveň dodalo, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) presunul v priebehu roka 2020 do operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) do ESF na podporu materských škôl 20 miliónov eur a na podporu základných umeleckých škôl 20 miliónov eur.



"Celkovo bolo v roku 2020 presunutých z iných fondov (Kohézny, EFRR) na program Prvá pomoc do ESF namiesto 1,3825 miliardy eur iba približne 327 miliónov eur. Ďalších 63 miliónov eur bolo presunutých v rámci ESF a ďalších 40 miliónov eur presunulo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR," poznamenal rezort práce v stanovisku.



Europoslankyňa a predsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v pondelok uviedla, že Slovensko z eurofondov prišlo nenávratne o 1 miliardu eur, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v EFRR jej realokáciu.



"My sa sústreďujeme na peniaze z fondu obnovy, ale zabúdame na miliardy, ktoré nám ležia v 'šuflíkoch' (EÚ), lebo sú nevyčerpané a musia sa dostať k ľuďom. Napríklad (minister práce Milan, pozn. TASR) Krajniak (Sme rodina) peniaze v Európskom sociálnom fonde nemá a potrebuje ich. On zabezpečuje štátnu pomoc, ktorá ide za živnostníkmi, za tými, ktorí sú na SOS-dávkach, za tými ktorí reálne uviaznu v pasci chudoby," upozornila Ďuriš Nicholsonová.







Remišová na vyjadrenia europoslankyne reagovala s tým, že nie je pravda, že Slovensko miliardu eur z eurofondov nerealokovalo na boj s ochorením COVID-19 a na tlačovej konferencii strany SaS odznelo mnoho zavádzajúcich informácií.