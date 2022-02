Rezort práce otvoril vo Zvolene poradňu pre ľudí ohrozených exekúciou

Zvolen 18. februára (TASR) – Poradenskú pomoc pre ľudí ohrozených exekúciami bude poskytovať nová bezplatná dlhová poradňa, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR otvorilo v piatok vo Zvolene. Od januára tohto roku ide v poradí už o trinástu dlhovú poradňu z celkovo plánovaných 46, ktoré chce ministerstvo zriadiť po celom Slovensku.



„Poradňa je určená všetkým ľuďom, ktorí sa dostali do dlhových problémov a ktorí sa z nich potrebujú dostať,“ uviedol pri otvorení zvolenskej kancelárie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). V poradni je ľudom k dispozícii právnik, psychológ či ekonóm. „Ich úlohou je aj pomôcť ľuďom dostať sa z problémov ešte pred tým, ako príde exekútor,“ pripomenul.



Podľa údajov z MPSVR len za mesiac, ktorý uplynul od otvorenia prvej bezplatnej dlhovej poradne, už pomoc vyhľadalo viac ako 300 ľudí.



MPSVR bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať v zriaďovaní ďalších bezplatných dlhových poradní, pričom všetkých 46 by malo naplno fungovať od septembra 2022. Poradenstvo v nich bude poskytovať celkom 184 pracovníkov.



Projekt podporila Európska únia cez Operačný program Ľudské zdroje sumou 14 miliónov eur, pričom by mal takto fungovať do konca novembra 2023 a kontinuálne by mal pokračovať aj v ďalšom programovom období.