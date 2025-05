Rezort práce plánuje od júla 2025 upraviť sumy životného minima

Bratislava 20. mája (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR plánuje od júla tohto roka upraviť sumy životného minima. Výška životného minima sa mení vždy k 1. júlu, pričom platí do 30. júna nasledujúceho roka. Vyplýva to z predbežnej informácie návrhu opatrenia o úprave súm životného minima, ktorý zverejnilo MPSVR na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



„Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že tieto sumy sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom (ŠÚ) Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie, za ktoré sa považuje obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka,“ uviedol rezort práce v predbežnej informácii. Na základe údajov úradu bol koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností za obdobie od apríla predchádzajúceho roka do apríla súčasného kalendárneho roka na úrovni 1,037.



V prípade plnoletej fyzickej osoby je aktuálne do 30. júna 2025 výška životného minima na úrovni 273,99 eura mesačne. Ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, tak je to celkovo 191,14 eura na mesiac a pri nezaopatrenom dieťati alebo zaopatrenom neplnoletom dieťati ide o mesačnú sumu 125,11 eura.