Rezort práce po zemetrasení schválil vyše 1660 žiadostí

Bratislava 20. decembra (TASR) - Rezort práce doteraz v súvislosti so zemetrasením na východe Slovenska schválil viac ako 1660 žiadostí. Pre fyzické osoby na základe žiadostí vyplatil vyše 1,2 milióna eur a ďalších 525.000 eur pre právnické osoby. Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v súvislosti s pripomenutím stredajšieho Medzinárodného dňa ľudskej solidarity.



Žiadosti v rámci podpory pri pomoci so škodami po zemetrasení v súčasnosti aj naďalej prichádzajú. V rámci projektu Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením a poskytnutia finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest vyčlenil štát viac ako 357.000 eur.



Uchádzačom o zamestnanie má projekt pomôcť prostredníctvom miestnych úradov práce zamestnať sa a zapojiť sa do odstraňovania škôd po zemetrasení. Ide napríklad o sanáciu budov, poškodenú infraštruktúru či verejný majetok v dotknutých obciach.



Rezort práce tiež počas roka 2023 distribuoval najodkázanejším rodinám, ľuďom v núdzi či rodinám s deťmi potravinovú a základnú materiálnu pomoc v rámci programu FEAD, a to v podobe potravinových a hygienických balíčkov. Počas poslednej štvrtej distribúcie túto pomoc dostalo vyše 64.000 prijímateľov v hodnote viac ako 2,1 milióna eur. Za celý rok 2023 distribúcia potravinových a hygienických balíčkov predstavovala finančný objem vo výške 25 miliónov eur.