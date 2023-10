Rezort práce podporuje zachovanie terénnej opatrovateľskej služby

Bratislava 6. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pracuje na rozvoji odvetvia opatrovateľstva a sociálnych služieb. Taktiež podporuje aj zachovanie terénnej opatrovateľskej služby. Ako príklad uviedlo okrem iného zvýšenie finančného príspevku pre poskytovateľov sociálnych služieb v sume viac ako sedem miliónov eur, od júla tohto roka. Rezort práce na to upozornil v piatok pri príležitosti Európskeho dňa opatrovateliek a opatrovateľov.



"Práve s dôrazom na poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa starajú o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ako sú osoby so zdravotným postihnutím, starší občania a osoby v krízovej situácii, ministerstvo práce zvýšilo rozpočet na financovanie sociálnych služieb o dodatočných 35 miliónov eur na budúci rok," uviedol rezort práce.



MPSVR SR taktiež uviedlo, že sumou 4,7 milióna eur prispelo k udržaniu pracovných miest pre 4400 opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí sa starajú 6000 klientov v domácom prostredí.



V rámci balíka vo výške 15,8 milióna eur rezort zvýšil hodinový príspevok pre osobných asistentov na 5,52 eura a tiež finančné prilepšenie pre domácich neformálnych opatrovateľov. "Týmto krokom sme dosiahli zvýšenie mesačného príspevku opatrovateľovi v produktívnom veku o 43 eur a opatrovateľovi v dôchodkovom veku o 164 eur, pri starostlivosti o jednu osobu ŤZP," dodalo ministerstvo práce.



Pri napĺňaní cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR ministerstvo naďalej pracuje na plnení míľnikov v rámci výzvy na rozvoj ubytovacích kapacít na komunitnej úrovni vo výške 176 miliónov eur. Toto opatrenie bude mať podľa rezortu pozitívny vplyv na vznik nových a rekonštrukciu existujúcich miest v zariadeniach sociálnych služieb pre 2357 klientov.



V rámci strednodobých cieľov taktiež MPSVR SR spustilo proces reformy posudkovej činnosti, rovnako reformy financovania sociálnych služieb či prípravu na osamostatnenie príspevku na bývanie, ktorý by zabezpečil adresnú pomoc pre širší okruh domácností.