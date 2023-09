Rezort práce: Pomoc v hmotnej núdzi neovplyvní valorizácia dávok

Bratislava 13. septembra (TASR) - Valorizácia dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku z dôvodu invalidity, rodičovského príspevku, úrazovej a pozostalostnej úrazovej renty v tomto roku nebudú považované za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi. Pri posudzovaní príjmu bude rozhodujúca výška dávky, ktorú mala osoba vlani, bez jej zvýšenia v tomto roku. Vyplýva to z návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v stredu schválila vláda.



"Cieľom je zvýšiť disponibilný príjem domácnostiam, ktoré sú v hmotnej núdzi, a ktorých príjem by sa nezvýšil pomerne k zvýšeniu ich dávok. Predmetné opatrenie čiastočne zmierni následky vysokej inflácie, ktorá bola spôsobená aj vojnovým konfliktom na Ukrajine," uviedol rezort práce.



Poskytnutá inflačná pomoc v minulom roku sa bude naďalej nepočítať do príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmu spoločne posudzovaných osôb, na účely kompenzačných peňažných príspevkov. Vyplatenie jednorazovej inflačnej pomoci prostredníctvom výnimiek nebude mať žiaden negatívny vplyv na poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu.



Nariadenie rezort predložil na rokovanie vlády bez predchádzajúceho prerokovania návrhu s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. "Dôvodom je naliehavosť v termíne súvisiaca s mimoriadnymi okolnosťami v dôsledku krízovej situácie," uzavrel rezort.