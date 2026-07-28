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Rezort práce pomôže domácnostiam a samosprávam zasiahnutým búrkami
Zemplín zasiahla v pondelok (27. 7.) búrka sprevádzaná krupobitím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Domácnosti, mestá a obce zasiahnuté silnými búrkami a krupobitím na východe Slovenska môžu požiadať o humanitárnu pomoc. Ako uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú priamo v postihnutých oblastiach, kde obyvateľom pomáhajú s vypĺňaním žiadostí o finančný príspevok.
„Vďaka novele zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane, ak sú splnené zákonné podmienky,“ uviedol minister. O pomoc môžu požiadať aj mestá a obce, a to do výšky 15.000 eur. Peniaze sú určené najmä na nákup materiálu a pomôcok pre obyvateľov postihnutých nepriaznivým počasím.
Zemplín zasiahla v pondelok (27. 7.) búrka sprevádzaná krupobitím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. V obci Senné, Zemplínska Široká a Palín bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia.
„Vďaka novele zákona z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1500 eur. V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane, ak sú splnené zákonné podmienky,“ uviedol minister. O pomoc môžu požiadať aj mestá a obce, a to do výšky 15.000 eur. Peniaze sú určené najmä na nákup materiálu a pomôcok pre obyvateľov postihnutých nepriaznivým počasím.
Zemplín zasiahla v pondelok (27. 7.) búrka sprevádzaná krupobitím, ktorá spôsobila škody na rodinných domoch, vozidlách aj verejnom majetku. V obci Senné, Zemplínska Široká a Palín bola po búrke vyhlásená mimoriadna situácia.