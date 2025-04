Rezort práce poskytne dotácie na rekondičné pobyty pre seniorov

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR poskytne aj tento rok dotáciu na podporu rekondičných aktivít, a to registrovaným občianskym združeniam a odborovým organizáciám. Dotácie sú určené pre seniorov, na rekondičný pobyt môžu získať príspevok vo výške 100 eur. TASR o tom informoval rezort práce.



„Dotácia je určená seniorom, to jest poberateľom starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku. Jej cieľom je zlepšenie psychickej a fyzickej kondície seniorov a predchádzanie ich sociálnemu vylúčeniu. Poberatelia dôchodku získajú príspevok na rekondičný pobyt, respektíve na jeho čiastočnú úhradu vo výške najviac 100 eur na osobu, teda odráta sa z ceny vybraného pobytu,“ uviedlo MPSVR.



Upozornilo, že seniori nežiadajú o tento príspevok ministerstvo, ale musia sa obrátiť na niektorého z organizátorov rekondičných pobytov. Rezort práce schválil tento rok dotácie na podporu rekondičných aktivít organizáciám ako Konfederácia odborových zväzov, Odborový zväz potravinárov a Jednota dôchodcov na Slovensku. Dôchodcovia môžu absolvovať rekondičný pobyt v kúpeľoch, hoteloch alebo iných rekreačných zariadeniach, ktoré sú podľa rezortu zverejnené na stránkach týchto organizácií.



„V roku 2025 možno dotáciu na podporu rekondičných aktivít poskytnúť najviac v sume 1,39 milióna eur, to znamená podporu pre takmer 14.000 seniorov (rekreantov),“ uzavrelo MPSVR.