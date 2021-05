Rezort práce potrebuje pre Prvú pomoc zvýšenie o 329,6 milióna eur

Bratislava 25. mája (TASR) - Kapitola rezortu práce potrebuje pre projekt Prvej pomoci zvýšenie o 329,6 milióna eur. Vyplýva to z návrhu na zabezpečenie financovania projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov, z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, o ktorom by v stredu (26. 5.) mala rokovať vláda.



Predĺženie obdobia realizácie projektu do júna 2021 podľa MPSVR predpokladalo celkové výdavky na celé obdobie od marca 2020 do júna 2021 vo výške 1.667.382.315 eur. Z priebežne aktualizovaných údajov vyplýva, že od začiatku mimoriadnej situácie bolo k 17. máju 2021 vyplatených 1.602.078.161,03 eura.



"Na základe aktuálnych odhadov čerpania sa predpokladá potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie realizácie projektu do konca júna 2021 v sume 1.997.016.273,28 eura, čo oproti schválenej čiastke predstavuje rozdiel 329.633.958 eur. Tento rozdiel je spôsobený nepriaznivým vývojom epidemickej situácie v jarných mesiacoch roku 2021, ktorý viedol k vyššiemu čerpaniu Prvej pomoci," zdôvodnil rezort práce.



"Nadväzne na uvedené je potrebné rozpočtovú kapitolu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyčleniť finančné prostriedky vo výške 329.633.958 eur na zabezpečenie realizácie projektu do konca júna 2021," dodalo MPSVR.