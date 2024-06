Rezort práce: Predčasný 13. dôchodok nebude vyšší ako ten starobný

Bratislava 21. júna (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR odstránilo nepomer medzi 13. dôchodkom u predčasných seniorov a riadnych poberateľov starobného dôchodku. Predčasný 13. dôchodok tak nebude vyšší ako ten starobný. Zmenu zákona o sociálnom poistení už schválil parlament. V piatok o tom informovala hovorkyňa MPSVR Natália Jachym Holubová.



"Parlament schválil návrh, podľa ktorého výška žiadneho druhu 13. dôchodku nemôže prekročiť sumu 13. starobného dôchodku. Jednoducho sme do zákona zaviedli strop, podobne ako už v jeho pôvodnom znení poistku, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod úroveň 300 eur. Takéto nastavenie je správne a spravodlivé," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Poberatelia predčasného dôchodku mali dostať v decembri tohto roka 13. dôchodok vo výške 635,50 eura. Seniorom, ktorí poberajú starobný dôchodok, malo však vyjsť len 606,30 eura.



"Až do minulého roka bol priemerný ročný predčasný dôchodok vždy nižší ako priemerný ročný starobný dôchodok. Kvôli makroekonomickým ukazovateľom, ale aj nešťastným zásahom predchádzajúceho vedenia rezortu do predčasných dôchodkov sa v minulom roku prvýkrát stalo, že priemerný predčasný dôchodok bol vyšší ako priemerný ročný starobný dôchodok, a to takmer o 30 eur," priblížil rezort. Preto podľa ministerstva vznikol nepomer aj pri stanovení 13. dôchodku.