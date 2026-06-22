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Rezort práce predkladá zákon proti záškoláctvu
Zmeny pri postihovaní záškoláctva Tomáš avizoval už v apríli.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predloží do medzirezortného pripomienkového konania balík zákonov, ktorý má riešiť záškoláctvo, zneužívanie fiktívnej náhradnej starostlivosti a tiež sociálne dávky pre cudzincov z tretích krajín. Povedal to na pondelkovej tlačovej konferencii minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD). Na rokovanie vlády by sa mal zákon dostať koncom augusta a parlament by ho mohol schváliť na jesenných zasadnutiach tak, aby platil od začiatku budúceho roka.
Zmeny pri postihovaní záškoláctva Tomáš avizoval už v apríli. Ich podstatou je dočasné posielanie prídavku na dieťa obci ako osobitnému príjemcovi a pokiaľ sa situácia do troch mesiacov nezlepší, tak má nasledovať úplné odobranie prídavkov. Hranicou na takýto postup by malo byť neospravedlnené vymeškanie 15 vyučovacích hodín mesačne alebo 60 neospravedlnených hodín v školskom roku. „Pokiaľ nedôjde k náprave, tak jednoducho budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o tri mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy,“ priblížil Tomáš.
Ďalšími dôvodmi na rovnaký postup má byť podľa ministra aj neprihlásenie dieťaťa do školy, nenastúpenie dieťaťa do školy, či do povinného ročníka materskej školy, ale aj priestupky na úrovni školy. Štvrtým dôvodom na postih bude nespolupráca rodičov so školou. Minister spresnil, že v roku 2025 sme mali detí, ktoré nechodili pravidelne do školy 13.297 a 8521 nezodpovedných rodičov.
Zároveň s reštrikciami by mali od budúceho roka platiť aj niektoré motivačné opatrenia. Mala by sa zvýšiť dotácia na školské pomôcky pre deti z domácností v hmotnej núdzi z 33 na 50 eur a tiež by sa mala dotácia na stravu, takzvané obedy zadarmo, rozšíriť na všetky povinné ročníky materských škôl.
V oblasti náhradnej starostlivosti by sa mali sprísniť podmienky kontroly takýchto rodín. V prípade, ak dieťa zverené do náhradnej starostlivosti zostane v tej istej domácnosti, v akej bolo predtým, tak orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately budú kontrolovať túto náhradnú starostlivosť každé tri mesiace. Pokiaľ bude dieťa zverené do inej domácnosti, tak prvý rok budú orgány kontrolovať výkon náhradnej starostlivosti každé tri mesiace, ale potom už tie ďalšie roky len raz za šesť mesiacov, ako je to aj teraz. V prípade zistenia, že náhradná starostlivosť je iba fiktívna, podajú kontrolóri návrh na súd na jej zrušenie.
Obmedziť by sa malo aj vyplácanie jednorazového príspevku vo výške 830 eur, ktorý je obdobný ako príspevok pri narodení dieťaťa. Náhradní rodičia tento príspevok nedostanú v prípade, že dieťa zostane v tej istej domácnosti, v akej bolo aj pred náhradnou starostlivosťou, ale ani v prípade, pokiaľ je dieťa opakovane zverované iným osobám do náhradnej starostlivosti.
Treťou oblasťou, ktorú bude meniť legislatívny balík ministerstva práce, je vyplácanie dávok na deti cudzincov z tretích krajín. Pokiaľ deti nebudú žiť na území Slovenska, tak prídavok na dieťa ani rodičovský príspevok nebude vyplácaný. Podľa ministra Slovensko vypláca v týchto dávkach cudzincom ročne 24 miliónov eur. „Samozrejme, bude to platiť v tých prípadoch, pokiaľ bilaterálna zmluva medzi Slovenskom a krajinou z tretieho sveta to neupravuje inak,“ dodal Tomáš.
Zmeny pri postihovaní záškoláctva Tomáš avizoval už v apríli. Ich podstatou je dočasné posielanie prídavku na dieťa obci ako osobitnému príjemcovi a pokiaľ sa situácia do troch mesiacov nezlepší, tak má nasledovať úplné odobranie prídavkov. Hranicou na takýto postup by malo byť neospravedlnené vymeškanie 15 vyučovacích hodín mesačne alebo 60 neospravedlnených hodín v školskom roku. „Pokiaľ nedôjde k náprave, tak jednoducho budeme toto obdobie nevyplácania prídavku na dieťa predlžovať stále o tri mesiace, až kým to dieťa riadne nenastúpi do školy,“ priblížil Tomáš.
Ďalšími dôvodmi na rovnaký postup má byť podľa ministra aj neprihlásenie dieťaťa do školy, nenastúpenie dieťaťa do školy, či do povinného ročníka materskej školy, ale aj priestupky na úrovni školy. Štvrtým dôvodom na postih bude nespolupráca rodičov so školou. Minister spresnil, že v roku 2025 sme mali detí, ktoré nechodili pravidelne do školy 13.297 a 8521 nezodpovedných rodičov.
Zároveň s reštrikciami by mali od budúceho roka platiť aj niektoré motivačné opatrenia. Mala by sa zvýšiť dotácia na školské pomôcky pre deti z domácností v hmotnej núdzi z 33 na 50 eur a tiež by sa mala dotácia na stravu, takzvané obedy zadarmo, rozšíriť na všetky povinné ročníky materských škôl.
V oblasti náhradnej starostlivosti by sa mali sprísniť podmienky kontroly takýchto rodín. V prípade, ak dieťa zverené do náhradnej starostlivosti zostane v tej istej domácnosti, v akej bolo predtým, tak orgány sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately budú kontrolovať túto náhradnú starostlivosť každé tri mesiace. Pokiaľ bude dieťa zverené do inej domácnosti, tak prvý rok budú orgány kontrolovať výkon náhradnej starostlivosti každé tri mesiace, ale potom už tie ďalšie roky len raz za šesť mesiacov, ako je to aj teraz. V prípade zistenia, že náhradná starostlivosť je iba fiktívna, podajú kontrolóri návrh na súd na jej zrušenie.
Obmedziť by sa malo aj vyplácanie jednorazového príspevku vo výške 830 eur, ktorý je obdobný ako príspevok pri narodení dieťaťa. Náhradní rodičia tento príspevok nedostanú v prípade, že dieťa zostane v tej istej domácnosti, v akej bolo aj pred náhradnou starostlivosťou, ale ani v prípade, pokiaľ je dieťa opakovane zverované iným osobám do náhradnej starostlivosti.
Treťou oblasťou, ktorú bude meniť legislatívny balík ministerstva práce, je vyplácanie dávok na deti cudzincov z tretích krajín. Pokiaľ deti nebudú žiť na území Slovenska, tak prídavok na dieťa ani rodičovský príspevok nebude vyplácaný. Podľa ministra Slovensko vypláca v týchto dávkach cudzincom ročne 24 miliónov eur. „Samozrejme, bude to platiť v tých prípadoch, pokiaľ bilaterálna zmluva medzi Slovenskom a krajinou z tretieho sveta to neupravuje inak,“ dodal Tomáš.