Rezort práce predĺži projekt v oblasti aktivačných prác

Bratislava 6. júla (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predĺži projekt financovania aktivačných prác do 31. marca 2024. Pôvodne boli financie vyčlenené do konca októbra. Ministerstvo zároveň na aktivačné práce zvýši rozpočet o 2,4 milióna eur. Po rokovaní vlády o tom na tlačovej konferencii informovala ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.



Gaborčáková uviedla, že dajú znevýhodneným uchádzačom príležitosť rozvíjať zručnosti, obce a mestá sa môžu rozhodnúť vyriešiť aktivizáciu dlhodobo nezamestnaných aj formou sociálnych podnikov. "Vytváram priestor na to, že ak majú vo svojom okolí ľudí, ktorí sú ťažko zamestnateľní na trhu práce, aby mali priestor na vytvorenie sociálnych podnikov," vyjadrila sa Gaborčáková.



Pomocou projektu Podpora udržania pracovných návykov môže od apríla nezamestnaný, poberajúci dávku v hmotnej núdzi, vykonávať aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo kraj, najviac počas šiestich mesiacov a do 20 hodín týždenne. K dávke v hmotnej núdzi sa mu vyplatí aktivačný príspevok 75,70 eura.



Podmienky tohto projektu sa nemenia. Oprávnení žiadatelia sú obce, mestá, samosprávne kraje a nimi zriadené príspevkové organizácie. Mestá a obce musia podať žiadosť na príslušný úrad práce. "Uchádzač o zamestnanie si dávať žiadosť nemusí, v prípade, že chce, si ju podať môže, následne bude v databáze. Úrad poskytne uchádzačovi ponukový list. V prípade, že prijme ponuku na aktivačné práce v obci, je s uchádzačom spísaná dohoda," priblížila námestníčka sekcie služieb zamestnanosti z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Katarína Dubovanová.



Úlohou je podľa nej čo najviac zo znevýhodnených uchádzačov o prácu dostať na otvorený trh práce. V prípade, že sociálne podniky týchto uchádzačov zamestnajú, úrad im poskytne príspevok na mzdu. Žiadateľ sociálneho podniku má na tento príspevok nárok.



Aktivačné práce sú určené pre ľudí v hmotnej núdzi, ktorí môžu pre samosprávy pracovať 16 až 20 hodín týždenne.