Rezort práce predstavil ďalšiu pomoc pre pekárov a cukrárov

Bratislava 25. januára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) predstavilo ďalšiu formu pomoci pre pekárov, cukrárov a cestovinárov. Predstavil ho minister rezortu Erik Tomáš (Hlas-SD) na štvrtkovom rokovaní v Tatranskej Lomnici so zástupcami Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie MPSVR Ria Feik Achbergerová.



Zástupcovia zväzu upozornili na nedostatok zamestnancov v tomto sektore. Minister rezortu práce predstavil štyri programy pomoci pre sektor potravinárov.



"Našli sme konkrétne programy v rámci pripravovaných projektov financovaných z európskych zdrojov, ktoré by sa mali začať realizovať v najbližších týždňoch. Tieto projekty prispejú k vzdelávaniu, zapracovaniu a následnému umiestneniu na trh práce", uviedol Tomáš.



Zástupcovia zväzu podľa MPSVR ocenili aj doterajšie odvodové úľavy pre potravinárov, ktoré platí zamestnávateľ za svojich zamestnancov.



"Predĺženie odpustenia odvodov pre potravinárov a poľnohospodárov do konca júna 2024 schválila vláda už na rokovaní 10. januára. Novela zákona o sociálnom poistení z dielne MPSVR, ktorá rieši odpustenie odvodov pre okruh zamestnávateľov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore mala podľa vládneho návrhu nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2024. Ak poslanci Národnej rady SR v dohľadnej dobe neschvália predĺženie platnosti odborovej úľavy, môže to mať vplyv na odbytové ceny," dodalo ministerstvo.