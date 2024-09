Rezort práce priebežne plní viaceré ciele a míľniky z plánu obnovy

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR informovalo, že viaceré ciele a míľniky z Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré sú zaradené do piatej žiadosti o vyplatenie finančného príspevku, sa priebežne plnia. Týka sa to financovania sociálnych a zdravotných služieb, zjednotenia posudkovej činnosti či vytvorenia jednotného systému dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenia infraštruktúry pre osem regionálnych pobočiek na Slovensku. Vyplýva to z informatívneho materiálu o plnení míľnikov a cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorý predložilo MPSVR a vláda ho vzala v stredu na vedomie.



Rezort práce navrhuje novú koncepciu financovania sociálnych služieb na konzultáciu so zainteresovanými stranami, ako je napríklad Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska a Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8).



MPSVR chce ďalej zjednotiť posudkovú činnosť lekárov, ktorú doteraz vykonávali rôzne orgány. Reformou posudkovej činnosti sa podľa rezortu odstráni neefektívnosť a byrokracia pre posudkových lekárov a posudzovateľov. Zároveň sa zadefinujú nové kritériá na posudzovanie osôb odkázaných na zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Posudkoví lekári budú po novom využívať systém elektronického zdravotníctva, pričom na jeho zabezpečenie sa použije počítačové a kancelárske vybavenie pre 200 posudzovateľov.



Z informatívneho materiálu vyplýva, že sa priebežne plní aj reforma dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie infraštruktúry potrebnej na fungovanie orgánu dohľadu, teda ústredia a ôsmich regionálnych pobočiek. Náklady na reformu zahŕňajú podľa rezortu práce priestory, vozidlá, počítačové vybavenie či personálne zabezpečenie.



Nábytok, IT technika aj autá sú postupne podľa rezortu distribuované do ôsmich pobočiek v mestách Žilina, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Bratislava, Prešov a Košice. Pri personálnom zabezpečení budú v nasledujúcich mesiacoch vyhlásené aj výberové konania, pričom sa budú prijímať noví pracovníci do naplnenia kapacity v počte 167 zamestnancov.