Rezort práce pripravil ďalšie zmeny k novele Zákonníka práce

Bratislava 1. apríla (TASR) - Ministerstvo práce pripravilo pozmeňujúci návrh k novele Zákonníka práce. Myslí na rodičov, ktorým končí poberanie rodičovského príspevku, po novom by mohli čerpať ošetrovné (OČR). Tiež rieši platenie odvodov v hotovosti či poukazovanie dôchodku na účet príbuzného, ktorého si určí samotný dôchodca. O návrhu informoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) počas rozpravy k návrhu na skrátené legislatívne konanie k pracovnému kódexu.



Novela Zákonníka práce, ktorú schválila vláda, prináša viaceré zmeny. Týkajú sa napríklad toho, že zamestnávateľ bude oprávnený nariadiť výkon práce z domu. Okrem toho sa má predĺžiť o mesiac podporné obdobie v nezamestnanosti. Novela tiež prináša zmenu, že zamestnávatelia, ktorí museli pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť, bez odborárov vo firme budú môcť rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.



Minister práce však vysvetlil, že situácia okolo nového koronavírusu sa rýchlo mení, preto rezort pripravil návrh, ktorý k novele majú ešte prerokovať parlamentné výbory. Vysvetlil, že sa ním rieši niekoľko technických povinností. Predĺženie obdobia poberania dávky v nezamestnanosti o jeden mesiac, namiesto pol roka, sa má vzťahovať aj na prípady ľudí od 12. marca tohto roka. Krajniak však upozornil, že vláda je pripravená nariadením vlády toto obdobie ešte predĺžiť, ak bude treba.



Zmeny sa majú týkať aj zamestnancov Sociálnej poisťovne (SP). Zrušiť sa majú úroky z omeškania pri splátkových kalendároch. "Desaťpercentný minimálny úrok z omeškania dávame na nulový, čiže za to, čo nezaplatí v splátkach počas krízového obdobia, nebude človek platiť žiadne úroky z omeškania," vysvetlil Krajniak. Návrh myslí aj na ženy, ktoré pracujú v pobočkách SP. "Veľká časť z nich poberá karanténne OČR, lebo ich deti nechodia do školy. Navrhujeme obmedziť, aby ľudia mohli platiť odvody v hotovosti priamo do pokladne SP. Na dočasné obdobie na pobočkách SP nebudú môcť byť odvody uhrádzané v hotovosti, ale budú môcť byť poslané na účet, poštou alebo príkazom v banke," doplnil Krajniak.



Okrem toho sa má obmedziť doručovanie dôchodkov v hotovosti. "Nevieme, dokedy pošta bude schopná doručovať dôchodky včas a všetkým na ruku v hotovosti. Chceme zaviesť možnosť pre dôchodcu, aby ten dôchodok bol poslaný na účet toho, koho dôchodca určí," doplnil Krajniak. Dôchodok by tak mohol byť po súhlase dôchodcu doručený napríklad na účet jeho dieťaťa.



Tiež sa má zaviesť žiadať o nemocenské, OČR, materské či podporu v nezamestnanosti elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu. "Slúži to na zvládnutie státisícov žiadostí, ktoré chodia," vysvetlil Krajniak.



Pozmeňujúci návrh myslí aj na matky s deťmi, ktorým končí poberanie rodičovského príspevku, ale ony nemôžu nastúpiť do práce, lebo nemajú kam dať svoje deti pre zatvorenie škôlok. Po novom majú mať možnosť čerpať v takýchto prípadoch OČR, na čo by v súčasnosti podľa ministra nemali nárok.