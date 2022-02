Rezort práce pripravil informačnú webstránku o trvalom kurzarbeite

Bratislava 10. februára (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo informačnú webstránku o podpore v čase skrátenej práce, teda o tzv. trvalom "kurzarbeite". Chce prostredníctvom nej v predstihu informovať zamestnávateľov o postupe využitia tejto podpory, zákon totiž nadobúda účinnosť od 1. marca tohto roka. Na portáli www.skratenapraca.gov.sk nájdu zamestnávatelia aj zamestnanci napríklad komplexné a prehľadné údaje o tom, ako systém skrátenej práce funguje, kto je oprávneným žiadateľom, aké sú podmienky poskytnutia podpory, aká je výška podpory alebo aké informácie sa uvádzajú v žiadosti.



"Zámerom stránky je pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom zorientovať sa v problematike a odpovedať na ich najčastejšie otázky. Na tejto webstránke budú v apríli dostupné aj príslušné dokumenty na stiahnutie, aby mohli oprávnení zamestnávatelia o podporu v príslušnom mesiaci požiadať," ozrejmil tlačový odbor rezortu práce.



Trvalý "kurzarbeit" nahradí doterajšie pandemické koronadotácie, pričom cez pandemickú Prvú pomoc podporil rezort doteraz 174.910 žiadateľov sumou takmer 2,3 miliardy eur. "Táto pomoc mala a má dočasný charakter. Obdobie pandémie ukázalo potrebu zvýšenej ochrany pracovných miest prostredníctvom trvalých zákonných nástrojov. Od apríla tohto roka budú môcť zamestnávatelia žiadať o finančnú pomoc v rámci právne nárokovateľnej podpory v zmysle zákona o podpore v čase skrátenej práce," skonštatovalo ministerstvo.



Rezort tiež vysvetlil, že za skrátenú prácu sa považuje to, keď zamestnávateľ nemôže dočasne prideľovať svojim zamestnancom prácu v plnom rozsahu v dôsledku nepriaznivej situácie, ktorej nemohol predísť ani ju predpokladať. Aby predišiel prepúšťaniu, dohodne sa so zamestnancami na skrátení pracovného času, teda na "skrátenej práci".



"Za tento čas patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške minimálne 80 %, pričom 60 % poskytuje zamestnávateľovi štát. Jednou z podmienok poskytovania podpory je obmedzenie činnosti vplyvom tzv. vonkajšieho faktora," zdôraznil tlačový odbor s tým, že ide napríklad o núdzový stav alebo iné okolnosti.



Pred podaním žiadosti o vyplatenie podpory uzatvorí zamestnávateľ dohodu o podaní žiadosti so zamestnancom. "Vďaka tejto podpore sa zamestnávateľovi znižujú mzdové náklady a zároveň ušetrí náklady na hľadanie a zaškolenie nových zamestnancov po skončení obmedzenia činnosti. Zamestnanec nepríde o prácu, a počas trvania prekážky v práci dostáva väčšinu príjmu," zhrnulo ministerstvo.