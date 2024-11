Rezort práce pripravil koncept reformy financovania sociálnych služieb

Bratislava 22. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo koncepciu reformy financovania sociálnych služieb. Cieľom je zjednotiť financovanie týchto služieb, zrušiť niektoré príspevky a nahradiť ich dostupnejšou a zrozumiteľnejšou formou pomoci. Vyplýva to z návrhu koncepcie, ktorý predložilo MPSVR do medzirezortného pripomienkového konania.



"Koncepcia je národným koncepčným dokumentom, ktorý obsahuje základné východiská pre potrebu zmeny systému financovania sociálnych služieb, s cieľom zabezpečiť ich dostupnosť pre odkázané osoby, a to tak fyzickú, ako aj finančnú. Účelom takejto zmeny je vytvoriť predpoklady pre systém financovania sociálnych služieb, ktorý bude udržateľný, a finančné prostriedky na ich poskytovanie a zabezpečovanie budú vynakladané efektívne a účelne," uviedol rezort v predkladacej správe.



Súčasný systém financovania sociálnych služieb podľa MPSVR dostatočne nereflektuje demografický vývoj na Slovensku, zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách či stúpajúce náklady na zabezpečenie pomoci odkázaným osobám. Koncepcia reformy navrhuje riešiť napríklad nedostatočný počet kvalifikovaného personálu v domovoch dôchodcov, bariérovosť verejných priestorov či financovanie rôznych finančných príspevkov, ktoré sa týkajú sociálnych služieb. Ďalej odporúča upraviť dostupnosť nájomného bývania pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a ľudí ohrozených chudobou.



MPSVR chce novou reformou prepojiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Počíta s viaczdrojovým financovaním vrátane garantovanej úhrady zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovania a rehabilitácie. Nový systém by mal takisto zrušiť priznanie finančného príspevku opatrovateľovi alebo poskytovateľovi služby, pričom po novom by ho mohla dostať priamo osoba, ktorá potrebuje túto starostlivosť. Podporiť by sa mal aj vznik a rozvoj služieb v komunite, zaviesť ošetrovateľský paušál či financovanie prostredníctvom poukazu na sociálne služby, čo zatraktívni pozíciu opatrovateľov teréne.