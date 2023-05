Rezort práce pripravil projekty z Programu Slovensko za 635 mil. eur

Bratislava 12. mája (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravilo nové projekty z Programu Slovensko. Celkovo ide o tri projekty za 635 miliónov eur. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Projekty sa týkajú oblasti zamestnanosti, individuálneho prístupu pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a terénnej sociálnej práce a komunitných centier. Do oblasti finančných stimulov pre zamestnanosť vyčlenilo MPSVR SR 339 miliónov eur, podľa Krajniaka má táto oblasť pomôcť 77.000 ľuďom.



MPSVR SR vyčlenilo financie aj na poradenstvo pre znevýhodnených uchádzačov. Ide o individuálny prístup k ľuďom, ktorí majú nižšie vzdelanie a nemajú pracovné zručnosti. Zamestnanci na príslušných úradoch budú robiť individuálne rozhovory so znevýhodnenými uchádzačmi a pomôžu im nájsť oblasť, v ktorej by mohol byť uchádzač úspešný.



"V posledných rokoch sme overili, ktoré výzvy na pomoc znevýhodneným uchádzačom a mladým ľuďom naozaj pomáhajú a máme v nich dobré výsledky. Osvedčil sa aj individuálny prístup v poradenstve pre znevýhodnených uchádzačov. Preto sme vyčlenili 45,5 milióna eur zhruba pre 86.000 ľudí," povedal Krajniak. Na terénnu sociálnu prácu je vyhradených 250,5 milióna eur.



Národné projekty urobili podľa Krajniaka preto, aby mohli príslušné úrady práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a implementačná agentúra spúšťať výzvy podľa toho, aká bude situácia v oblasti sociálnej pomoci na trhu práce.