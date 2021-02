Rezort práce pripravuje nový Informačný systém sociálnych služieb

Bratislava 3. februára (TASR) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje nový Informačný systém sociálnych služieb. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Michaela Slivková Kirňaková. Nový systém zdigitalizuje vykazovanie a odstráni v ňom duplicity. V prevádzke by mal byť od januára 2022.



Kirňaková pre TASR vyčíslila, že celkové výdavky za kompletný informačný systém a všetky jeho moduly neprekročia sumu 2,4 milióna eura s DPH. "Predmetný informačný systém je budovaný ako modulový systém. MPSVR SR si objednáva jednotlivé moduly podľa priorít a platnej legislatívy," spresnila hovorkyňa.



Cieľom nového informačného systému je uľahčiť a sprehľadniť zber aktuálnych a kvalitných dát v systéme sociálnych služieb. Obce, vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnych služieb budú nahrávať požadované údaje priamo do systému, ktorý bude spravovať ministerstvo.



"Uvedomujeme si potrebu komplexne zlepšiť systém poskytovania sociálnych služieb. Jedným z krokov je aj digitalizácia spôsobu zberu údajov v systéme sociálnych služieb tak, aby boli aktuálne v čase, ale najmä validné, s cieľom prijímania takých politických opatrení, ktoré sa opierajú o fakty," odôvodnila štátna tajomníčka rezortu Soňa Gaborčáková. Úlohou ministerstva podľa nej implementácia užitočných riešení, ktoré zjednodušia procesy, šetria čas, náklady aj životné prostredie. Nový systém má byť prehľadnejší, uľahčí reportovanie údajov a nahradí existujúce papierové výkazy. "Poskytovateľom sociálnych služieb skráti čas vypĺňania údajov až o tretinu a zjednoduší proces podávania žiadostí o finančné príspevky z MPSVR," uzavrela tajomníčka.



Inštitút sociálnej politiky (ISP) prišiel ešte v októbri so záverom, že len na vyplnenie dvoch ročných výkazov o vybraných druhoch sociálnych služieb bolo v roku 2018 potrebných 2,86 zamestnanca s nákladmi celkovej ceny práce zhruba 22.300 eur. Administratívnu záťaž zvyšovali aj duplicity. Zhruba tretina všetkých zbieraných údajov, ktoré sa týkajú zariadení podmienených odkázanosťou, je duplicitná. "Odstránením duplicít a minimalizáciou papierovej evidencie sa výrazne zníži administratíva a súčasne aj záťaž na životné prostredie," uzavrel rezort.